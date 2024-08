Caso Loan: ordenan entrecruzar las llamadas entre Laudelina, su hija, un abogado y un senador

La investigación sigue avanzando por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Ahora el fiscal federal Mariano de Guzmán ordenó que se realice un entrecruzamiento de llamadas entre los celulares del abogado José Codazzi con los teléfonos de Laudelina Peña, su hija Macarena, el senador provincial Diego Pellegrini y otro funcionario.

El ex abogado de la tía de Loan, desaparecido hace 49 días, está acusado de amenazar y sobornar a Laudelina para que instale la hipótesis del accidente, en la que su sobrino de 5 años habría sido atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el ex marino Carlos Pérez.

El viernes la abuela de Loan, Catalina, declarará frente a la jueza Cristina Penzo por las incongruencias halladas en su celular. Antes de la declaración habló con los medios y dijo que fue Laudelina quien las eliminó.

“No sé si eran mías, porque yo lo puse a cargar. Nadie me usó el teléfono”, manifestó la mujer mayor quien de manera inmediata apuntó a su hija Laudelina como la responsable de haber borrado las conversaciones: “Lo hizo porque se llena la memoria y no entran las llamadas”.

“Yo contestaba las llamadas, pero nada más. Tengo que marcar los números”, explicó la mujer tras ser consultada en Crónica sobre si sabía utilizar su celular Samsung modelo GSM GT.

Recordemos que Laudelina es la tía de Loan y estuvo presente en el almuerzo familiar de aquel 13 de junio. A su vez es esposa de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos por el delito de trata y está acusado de ser partícipe primario del hecho.