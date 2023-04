Casos de dengue en Neuquén: cómo se contagiaron las personas

Desde el Ministerio de Salud indicaron que se habían detectado casos de dengue en Neuquén, sin embargo aseguraron que la provincia sigue libre del mosquito transportador del virus y las posibilidades de que llegue son casi nulas. Señalaron que los casos detectados fueron en personas que previamente habían viajado a otras provincias.

La directora del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, Cecilia Miranda, habló esta mañana en medios provinciales acerca de un caso que empezó a preocupar a algunos neuquinos: la presencia de la enfermedad del dengue en Neuquén. Esta enfermedad que se transmite a partir de la picadura de un mosquito ha traído gran preocupación luego de que se supiera que a nivel nacional, afectó a más de 30 personas ocasionando algunas muertes.

Por esto, Miranda no dudó en salir a aclarar que si bien es cierto que hubo algunos casos detectados en la provincia, estos están relacionados a personas que se habrían ido de viaje a zonas con presencia del mosquito y al regresar, presentaron algunos síntomas. Es decir, ningún caso fue contraído a partir de la picadura del mosquito en lugares dentro de la provincia.

En este sentido explicó que en Neuquén no hay circulación autóctona del dengue debido al clima de la zona que impide que el mosquito se mantenga con vida, sin embargo informó que ante los constantes cambios climáticos se está llevando a cabo una vigilancia epidemiológica para detectar casos si los hubiera, pero «para darle tranquilidad a la gente, actualmente en Neuquén no está el mosquito». A su vez sostuvo que, los casos detectados no presentan un riesgo para la población neuquina ya que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino que es necesario la presencia del insecto para propagar el virus.

Por otra parte señaló que resulta importante que ante cualquier síntoma, la persona debe acercarse ante algún centro medico para que de esta forma, se le realice un control de la enfermedad y se pueda confirmar o descartar la misma. Miranda indicó que no existe un tratamiento especifico a seguir para esta enfermedad, por ello el tratamiento es fundamentalmente sintomático en el cual se recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos, realizar control y seguimiento médico diarios.

Cómo podemos prevenir el dengue

– Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

– Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

– Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

– Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

– Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

– Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

– Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

– Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.