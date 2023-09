Casos de grooming: «No pretendo generar paranoia sino un uso responsable de internet»

El aumento de los casos de grooming, el acoso sexual a niños y adolescentes a través de medios digitales, llevó a Érico Yañez a brindar charlas de prevención en escuelas primarias y secundarias de Bariloche.

Este operador socioterapeuta en adicciones a las nuevas tecnologías que se desempeña en el Senaf comenzó a capacitarse en 2016 cuando poco se sabía de este delito.

Desde entonces, concurre a diferentes escuelas para concientizar a los chicos sobre los riesgos que conlleva el uso de internet y las redes sociales. Lo hace junto a personal de la Comisaría de la Familia que, a su vez, advierte sobre los noviazgos violentos.

En los últimos dos meses, las charlas alcanzaron a unos 400 chicos. El trabajo es voluntario y a pulmón.

«Abordamos temas de grooming, sexting, cyber bullying y adicciones a las redes. Esto último hoy es considerado como una enfermedad, un problema de salud», explicó Yañez.

Contó que durante las charlas se intenta concientizar a los chicos sobre aspectos que desconocen. Por ejemplo, el hecho de que los archivos que se suben a internet no se destruyen ni se pierden. O que las plataformas de juegos como Roblox, Among Us o Fortnite, son espacios donde los groomers -o acosadores- intentan captar niños.

«No pretendo generar paranoia o fomentar el no uso de internet sino un uso responsable. Entender qué es lo que compartimos en las redes. Es una charla de prevención a través de la cual se busca darles parámetros. Muchas veces, reconocen que no tienen noción de la información que comparten en los juegos», aseguró Yañez que también se desempeña como profesor.

Yañez se mostró sorprendido por el hecho de que el 96% de los niños de 12 años ya cuentan con un teléfono celular propio. Mencionó también que en cada charla, surgen 4 o 5 casos de alguien que sufrió grooming o ciberacoso.

«Me ha soprendido la cantidad de redes sociales que los chicos manejan y por ende, la cantidad de información que suben. Una cosa es que alguien te saque información vía un hackeo; otra distinta es la información que subimos sin darnos cuenta. Cualquiera que se siente a analizar una red social puede saber a qué colegio vamos, qué actividades realizamos«, alertó.

Mencionó que en Bariloche hay muchos casos de grooming aunque reconoció que es dificil captar a los groomers «porque el mundo virtual es desconocido«.

«Muchas veces, los chicos reconocen que les llegan solicitudes o mensajes de gente que no conocen. Que más de una vez, han sido insistentes. Les pdiden fotos, números telefónicos. Siempre les digo que hagan capturas de pantalla y guarden la información porque eso sirve para denunciar«, explicó Yañez que figura en Instagram como Erico Redes.