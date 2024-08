Video | Cayó granizo en Allen tras la intensa nevada en el Alto Valle: mirá el video y las fotos

Después de una intensa nevada en el Alto Valle ahora el granizo sorprendió a los vecinos de Allen. Cerca de las 15 se registró el fenómeno que quedó capturado en impresionantes fotos.

El fenómeno ocurrió cerca de las 15 y duró unos minutos.



La caída del granizo duró unos 15 minutos y los patios de las casas terminaron con varias piedras de hielo. El martes una intensa nevada cayó sobre el Alto Valle y ahora este granizo llamó mucho la atención.

El granizo cayó cerca de las 15 de este viernes. (Foto El diario de Allen)

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) señalaron que se mantendrá la presencia del aire frío en Río Negro y Neuquén con algunos periodos que pueden presentar inestabilidad. Sin bien los días serán de baja temperatura, el cielo estará soleado.

Granizó en Allen. (Foto Facebook el diario de Allen)

Cerca del fin de semana se espera un ascenso de la temperatura que traerá un aire más cálido a la región. Para el domingo las temperaturas oscilarán entre los -3° C y los 17° C en el Alto Valle.

Alivio, pero frío el fin de semana: qué pasará con el clima en Roca

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes en Genera Roca la temperatura llegarán a una máxima de 12° C y una mínima de -2° C. El cielo estará mayormente cubierto durante la jornada

Para el sábado se espera que las temperaturas oscilen entre los -3° C y los 13° C. El domingo la temperatura ascenderá a los 18° C.