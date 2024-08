La nieve del martes reflotó recuerdos de emocionantes nevadas en San Antonio y Las Grutas, mirá las fotos

Un muñeco de nieve con la sonrisa de Carlos Gardel, una ‘chata’ avanzando en el paisaje blanco y huellitas de zapatos de otra época dibujándose sobre calles heladas.

Esas son algunas escenas que muestran las fotos qué, desde el miércoles, comenzaron a circular entre los vecinos históricos de San Antonio y Las Grutas. Es que la nieve del martes reflotó recuerdos imborrables, y aquellas nevadas históricas volvieron a estar presentes en cada charla.

Un patio blanco de nieve aquella mañana de 1960, en San Antonio

«Era temprano, a la mañana. Fue increíble, porque no conocía la nieve, y el patio era un manto blanco.Con mis padres, mi hermana Liliana y los vecinos de enfrente, salimos y no lo podíamos creer…Hicimos un muñeco, bah…yo era muy chiquito, lo hicieron ellos, Juan Carlos y Miguel Lere. En la foto estoy con su mamá» recordó, desde Chubut, Carlos Elio Fragoza, que hoy tiene 67 y tenía 3 aquel día de 1960 que llenó de copos cada rincón de San Antonio.

‘Carlitos’ Fragoza, de 3 años, junto a la mamá de un amigo. Hoy tiene 67 y vive en Chubut

Un año antes otra nevada similar quedó registrada en varias fotografías. Una muestra la ‘chata’ de Carlos Gómez, circulando cerca del viejo hospital.

La vieja chata en un paisaje atípico para San Antonio

El muñeco de nieve con la sonrisa de Carlos Gardel

Del año posterior hay muchas más. En una los hermanos Lere (esos amigos y vecinos de Fragoza) están junto al monigote que levantaron, al que le incrustaron una sonrisa que le da un un aire ‘Gardeliano’…Labios finitos y apaisados, dientes parejos, gorrito, corbata y los botones que le sacaron del costurero a la ‘vieja’, que siempre se dio maña para la costura.

El muñeco ‘vintage’, con la sonrisa de Gardel

Las escenas más recientes se ven en fotos que desplazan el sepia para mostrar color. Son de 1982 y 1984.

Huellas en la nieve, en una vieja escena de San Antonio

En una la familia Leuze retrató a varios de los suyos junto a compañeros de trabajo, que, de riguroso mameluco, se pusieron en pausa para inmortalizar esa escena, digna de la zona andina.

Los Leuze, en una pausa para fotografiar la nieve, que se inmortalizó

En otra, que parece la imagen de un viejo calendario, el más chiquito de la familia Oros, con camperita de lana, gorro, guantes y bufanda, abre grandes los ojos ante la magia del amanecer congelado.

El más ‘peque’ de la familia Oros

También está la familia de Oscar Casal, junto al auto blanco de copos frente al barrio Soberanía.

La familia Casal disfrutando el mágico momento

Esa foto que no aparece…

Pero las imágenes más entrañables son las que muchos guardan en su memoria, y aún buscan entre cajones viejos y recuerdos de infancia.

«Yo no sé, te digo la verdad, estoy ilusionado en volver a encontrar esa foto, porque me reencuentra con mi infancia. Tendría entre 7 y 8 años y fue al lado de lo de Pelusa Laurente, allá en las casas ferroviarias, junto con dos amigos que hoy no tengo, porque partieron hace poco» contó Adrián Osovnickar, un vecino aficionado a la historia local que desde que nevó está detrás de esa fotografía, que para él es única.

«Nos la sacaron agarrados a una bola de nieve que armamos, y quedó. Yo sé que mi vieja la guardó, ojalá la tenga…» suspiró el hombre, con nostalgia, paseando la mirada por escenas que la nieve de otras décadas le dejó.