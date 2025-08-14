Cerraron dos pasos a Chile desde Neuquén este jueves: ¿Habilitados Pino Hachado, Hua Hum, Mamuil Malal y Cardenal Samoré?

Este jueves 14 de agosto el paso fronterizo Pino Hachado esta inhabilitado para ir desde Neuquén a Chile. Según informaron los organismos oficiales las condiciones meteorológicas complican el tránsito por el paso. Además, hay otro paso cerrado.

Según indicaron desde Vialidad Nacional, el paso Pino Hachado se encuentra cerrado este jueves 14. El motivo se debe a la presencia de hielo sobre la calzada. Además de la intensidad del viento que complica la transitabilidad de la ruta.

El próximo parte será a las 10. En este momento hay equipos operando en la zona para garantizar su apertura.

Hua Hum está inhabilitado para cruzar a Chile desde Neuquén

El cierre fue confirmado por la Unidad de Pasos Fronterizos de Argentina, que detalló que el desperfecto se trata de «una falla en el arranque del grupo generador».

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas, ha obligado a tomar la medida de precaución.

El Paso Mamuil Malal (ex-Tromen), al igual que Cardenal Samoré se encuentran habilitados en su horario habitual, aunque con la recomendación de extremar las precauciones.