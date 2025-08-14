Frío y viento intenso en el Alto Valle este jueves: ráfagas de 50 km/h y cielos cubiertos

El frío llega a la región del Alto Valle este jueves. Foto: Matías Subat

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro tendrán una jornada fresca este jueves. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, hoy las ráfagas de viento se harán sentir con intensidad. Te contamos acá el detalle del pronóstico.

Para Neuquén capital, el pronóstico del tiempo indica un jueves con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 15°C. Los cielos se mantendrán cubiertos, con algunas apariciones del sol en horas de la tarde.

Las ráfagas de viento se harán presentes durante toda el día con intensidades que variarán entre los 42km/h y los 50 km/h. Estas continuarán hasta el viernes.

Qué pasa en Roca: viento, frío y cielos con algunas nubes este jueves

Según indica el SMN, este jueves las temperaturas en Roca oscilarán entre los 5°C y los 14°C. Los cielos se mantendrán con nubosidades.

El viento comenzará el horas de la mañana con ráfagas de hasta 50km/h que se extenderán hasta la noche del viernes.