Chocó contra una columna de alumbrado público en Plaza Huincul: dos heridos

Fue en la Ruta 22, que es la avenida San Martín en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

Esta mañana, poco después de las seis se produjo un incidente vial con un automóvil que embistió el poste de alumbrado público en la avenida San Martín (Ruta 22) en Plaza Huincul. Dos personas que iban en el auto fueron trasladados hasta la guardia del hospital de Complejidad Media para ser asistidos. Hasta el lugar concurrieron los bomberos voluntarios de Plaza Huincul y la Policía.

Desde el cuartel de bomberos huinculense se indicó que el llamado fue pasadas las seis en la avenida San Martín, a la altura del pasaje Velo. El rodado un Volkwsagen Gol se desplazaba por una de las manos dela avenida San Martín.

Aunque se desconocen los motivos, el conductor que perdió el control, subió hacia el pequeño bulevar que existe en la avenida e impactó de lleno con un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del choque la columna quedó caída y el vehículo sobre el bulevar. Los dos ocupantes fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de Complejidad Media, de acuerdo a lo indicado por los bomberos huinculenses.

Los voluntarios trabajaron en el lugar para colaborar con la colocación de material en la cinta asfáltica donde se derramaron los fluidos del vehículo. El personal de la división Tránsito de Plaza Huincul llegó hasta el sitio para desviar la circulación y realizar los peritajes en el sector.