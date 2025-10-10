Rutas y pasos de Neuquén a Chile complicados: los puntos críticos con operativos durante el regreso a casa

Este viernes se registraron largas filas de autos en uno de los principales pasos de Neuquén a Chile: Cardenal Samoré. Además, constataron un alto flujo vehicular en las rutas neuquinas, sobre todo en dirección «hacia el sur» y la cordillera. Por eso, la Policía puso en marcha un amplio operativo de seguridad vial por el fin de semana largo, con la mirada puesta en el regreso masivo que se espera para la tarde del domingo.

El despliegue comenzó el jueves y se intensificó este viernes con controles en puestos fijos a lo largo de toda la provincia. En diálogo con LU5, el comisario inspector Daniel Riba, jefe del Departamento de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad, sostuvo que el objetivo es prevenir siniestros y brindar asistencia a los turistas que puedan sufrir desperfectos o inconvenientes en sus vehículos.

Señaló que el mayor flujo de vehículos se dirige hacia el sur de la provincia, donde se concentrará la vigilancia. Riba destacó que, si bien el jueves el movimiento fue moderado, se incrementó durante este viernes.

Sin embargo, el pico de saturación se proyecta para el último día del fin de semana. «El domingo en la tarde lo que es el regreso y vamos a tener más presencia policial en la ruta con puestos fijos por cualquier situación», anticipó el comisario. Desde los pasos fronterizos advirtieron una situación similar en los cruces desde Chile.

Operativos de prevención en las rutas de Neuquén por el fin de semana largo. Foto: archivo Matías Subat.

Dónde se ubicarán los controles en Neuquén durante el regreso a casa este domingo

El operativo de control y prevención cuenta con un amplio despliegue de personal y recursos, abarcando las principales arterias de Neuquén. En total, hay cerca de 100 efectivos afectados directamente a las tareas de seguridad vial.

Los puntos clave del operativo son:

Puestos Fijos: Se instalaron alrededor de 30 puestos fijos distribuidos en toda la provincia, incluyendo zonas como Chos Malal y Barrancas, además de la región sur.

Se instalaron alrededor de distribuidos en toda la provincia, incluyendo zonas como Chos Malal y Barrancas, además de la región sur. Puestos Móviles: Unidades de motocicletas, autos y camionetas se desplazan constantemente sobre las rutas para reforzar la prevención.

Unidades de motocicletas, autos y camionetas se desplazan constantemente sobre las rutas para reforzar la prevención. Refuerzo Dominical: La mayor presencia policial en la ruta está prevista para el domingo por la tarde, coincidiendo con el retorno de los turistas hacia la capital provincial o las otras provincias de paso.

La mayor presencia policial en la ruta está prevista para el domingo por la tarde, coincidiendo con el retorno de los turistas hacia la capital provincial o las otras provincias de paso. Objetivo Principal: Prevenir siniestros viales y ofrecer ayuda y asistencia a conductores y turistas.

Pasos a Chile saturados en Neuquén y Mendoza: advierten un domingo complicado

El inicio del fin de semana largo y la cercanía del Día de la Madre provocaron un aluvión de argentinos cruzando hacia Chile. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que en el inicio del viernes y hasta las 14 inclusive se registraron largas filas en el paso Cardenal Samoré, uno de los más concurridos junto a Pino Hachado.

Señalaron que durante los fines de semana largo, más que en el inicio, el colapso suele darse ante el retorno a casa, ya que la mayoría espera hasta último momento para regresar. «El domingo va ser movidito», recalcaron.

Pero Neuquén no fue la única provincia que registro demoras y largas filas en los cruces internacionales con el país vecino. El Paso Libertadores, ubicado en Mendoza, contabilizó una espera de hasta seis horas para pasar a Chile.

El flujo de viajeros se duplicó en los últimos días, pasando de un promedio mensual de 2.000 personas por jornada a superar las 5.000, según informaron desde la Coordinación Operativa de Frontera a Diario LA NACIÓN. Además, el buen clima de la semana favoreció la habilitación del Sistema Internacional Cristo Redentor (SICR) y el Paso Pehuenche con horario de verano, facilitando el cruce masivo.

El principal incentivo para cruzar la Cordillera de los Andes son las compras y los precios más bajos en el país vecino. Buscan aprovechar los outlets chilenos para adquirir regalos para el Día de la Madre e indumentaria, calzado y tecnología, productos que en Argentina pueden llegar a costar hasta un 300% más.