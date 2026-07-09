Choele: la obras que anticipa el intendente Ramello para la ciudad

Suelo Urbano: Ramello participó el martes último del sorteo del IPPV de 112 de lotes y de la firma de convenios con 232 familias

para dotar de servicios esenciales para vivir.

«En un contexto donde los municipios del interior históricamente dependieron de la obra pública provincial o nacional para cualquier transformación urbana significativa y que el contexto general es complejo, Choele tomó un camino distinto. Una parte importante de lo que se hizo en estos siete años fue financiado con recursos propios, con la coparticipación que generamos y con la gestión eficiente de lo que tenemos. Eso nos da autonomía, nos da credibilidad y nos enseña a no esperar sentados y a cuidar lo nuestro como si fuera realmente nuestra casa, porque así lo sentimos».

De este modo, el intendente de Choele Choel Diego Ramello encuadra la política de su gestión, que va en su segundo mandato.

Y agrega: «Construimos y diseñamos futuro desde una posición muy sólida y saneada».

«Seguir asfaltando y asfaltando, esa es siempre una prioridad para nuestra gestión», dijo Ramello a «Río Negro».

La articulación con el gobierno provincial

«Por supuesto que también articulamos con la Provincia; cuando hay financiamiento disponible -y hay ejemplos concretos en este período-, avanzamos. Pero también queremos que Choele, como cabecera del Valle Medio, sea beneficiaria de más inversiones provinciales, para generar mejoras concretas y tangibles en la calidad de vida de los choelenses y vallemedienses en el acceso a la justicia, la salud y la seguridad de nuestros vecinos, por ejemplo. Sin ir más lejos, la última verdadera y gran transformación de nuestro pueblo la produjo la Universidad Nacional de Río Negro, con la puesta en marcha de la carrera de Medicina Veterinaria. Como región, tenemos que promover y proponer inversiones nacionales y provinciales para que el Valle Medio alcance el mismo nivel de autonomía que tienen otras regiones de Río Negro».

Ramello, en este nuevo aniversario de Choele: «Nos hemos consolidado como un punto estratégico del sur argentino».

Las 2 o 3 obras emblemáticas de este momento de su administración.

La primera es la finalización del Paseo Costero, que le devolvió al río su lugar en la vida cotidiana de la gente: un espacio verde, accesible, que hoy es punto de encuentro y orgullo colectivo. La otra es la primera etapa de apertura del Acceso Oeste, financiada con recursos municipales propios, que resolvió un problema histórico de conectividad y ordenó la entrada a la ciudad, con una mirada estratégica de hacia dónde debe crecer Choele en los próximos diez años. Y la tercera, los 232 nuevos lotes con servicios del programa provincial Suelo Urbano.120 familias de Choele ya tienen adjudicada su tierra por el municipio y las 112 restantes lo recibirán por el IPPV. Todos acceden a tierra con nuevos servicios, infraestructura de agua y electricidad, y de manera transparente y ordenada, con una inversión que supera los 800 millones de pesos.

Vista de un rincón de la ciudad. Foto Florencia Saltos.

¿Qué obras están en carpeta para los próximos tiempos?

Hay un horizonte claro que nos entusiasma. Antes de que finalice este mandato, en 2027, nos comprometemos a completar el pavimento sobre la avenida San Martín: es la columna vertebral de la ciudad y estará terminada próximamente. También continuamos con el recambio integral de luminarias a tecnología led, que transformó visualmente la ciudad y redujo el consumo energético de manera significativa. No es solo una obra de infraestructura: cambió la percepción nocturna de Choele Choel, con un impacto muy positivo en el tránsito, la seguridad y la eficiencia energética. El objetivo es contar con el 100 por ciento del alumbrado público con tecnología led antes de la finalización de nuestro mandato. Y hay una obra que vamos a anunciar formalmente: un plan de pavimento de 40 cuadras, proyectado para el período 2027-2031, que es la apuesta de la ciudad a lo que se viene, a la continuidad de este proyecto que queremos cuidar para que siga ofreciendo lo mejor a los y las choelenses. Es un compromiso que dejamos sentado para que el que venga para continuar nuestra gestión lo ejecute y la comunidad lo disfrute.

Vista de la ciudad. Foto Florencia Saltos

¿Cómo ves el futuro inmediato de tu ciudad?

Con mucho optimismo y muy bien fundado, que es distinto al optimismo facilista. Choele tiene todo para seguir creciendo: posición geográfica estratégica, instituciones sólidas, una comunidad activa y comprometida, obras en marcha. Lo que se viene es consolidar lo construido y animarse a dar el salto de gran escala. La región va a ser cada vez más relevante en la matriz productiva de la provincia y el país, y nosotros tenemos que estar listos para eso. El desafío es que ese crecimiento sea ordenado, planificado y que llegue a todos los barrios, que no deje a nadie afuera. Eso es lo que define si una gestión fue buena de verdad: no solo lo que construyó, sino para quién lo hizo.