Murió Bonnie Tyler, la mítica voz de los ochenta que marcó a fuego a generaciones

El pop y el rock internacional perdieron a una de sus gargantas más icónicas y desgarradoras. Bonnie Tyler falleció a los 75 años en Portugal, país donde se encontraba internada en grave estado desde hacía semanas. La triste noticia fue confirmada por su equipo de producción pocas horas después del deceso en el país luso, donde la artista galesa permanecía en coma tras sufrir complicaciones de salud que la obligaron a cancelar de urgencia su tour mundial.

Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Tyler se consolidó en la cima de la industria musical gracias a una potencia escénica inigualable. Su muerte interrumpió una activa gira europea que ya había llenado estadios en España, Francia y Alemania, y cuyo último gran concierto en la ciudad de Oporto quedó registrado como la última vez que sus miles de fanáticos pudieron ovacionarla en vivo.

El accidente médico que creó su voz «raspada» de leyenda

A diferencia de otras divas pop de su época, el sello distintivo de Bonnie Tyler era su tono de voz áspero, ronco y cargado de una textura rockera. Lejos de ser un rasgo natural, esa marca registrada nació de un hecho fortuito y traumático:

La cirugía: En 1977, la cantante debió someterse a una compleja operación en las cuerdas vocales para extirpar unos nódulos.

En 1977, la cantante debió someterse a una compleja operación en las cuerdas vocales para extirpar unos nódulos. La orden rota: Los médicos le prescribieron un silencio absoluto durante seis semanas para cicatrizar. Sin embargo, en un ataque de frustración, Tyler gritó antes de tiempo.

Los médicos le prescribieron un silencio absoluto durante seis semanas para cicatrizar. Sin embargo, en un ataque de frustración, Tyler gritó antes de tiempo. El resultado: Lejos de arruinar su carrera, el accidente le otorgó ese color vocal rasgado que la diferenció del resto y la catapultó al estrellato global.

Los dos himnos eternos que rompieron todos los récords

Aunque su trayectoria abarcó cinco décadas y más de 15 álbumes de estudio, el año 1983 marcó su pasaporte a la inmortalidad cultural. De la mano del compositor Jim Steinman, la artista lanzó dos canciones que se transformaron en la banda sonora de los años ochenta y que acumulan más de 20 millones de copias vendidas en todo el planeta:

Total Eclipse of the Heart: Una balada operística y desgarradora que llegó al número uno en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido en simultáneo, perpetuada en cientos de películas y series. Holding Out for a Hero: Un hit de ritmo frenético que inyectó energía a la banda sonora de la película Footloose y se transformó en un símbolo de la cultura pop global.

La vigencia de Bonnie Tyler nunca mermó. En 2013, su participación en el Festival de Eurovisión reavivó el fervor de las nuevas generaciones que descubrieron su música a través de las plataformas digitales. Hoy, sus canciones siguen sonando con la misma fuerza, mientras el mundo despide a la heroína que cantaba con el corazón roto.