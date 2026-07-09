Cómo hacer zapallo a la bolognesa: fácil, rico y abundante
Una propuesta más que tentadora de @health_nina. Esta receta va a pedir repetición.
Cómo hacer zapallo a la bolognesa: fácil, rico y abundante
Una propuesta más que tentadora de @health_nina. Esta receta va a pedir repetición.
Lista de Ingredientes
carne picada: ½ kilo
morrón: ½ unidad
zanahoria: 1
diente de ajo: 1
cebollas: 2
puré de tomates: 1 taza
perejil y orégano frescos: a gusto
pimienta negra en polvo: a gusto
sal: a gusto
comino y pimentón ahumado: a gusto
aceite de oliva: c/n
Preparación
Arrancamos con el paso a paso. Lo primero que hay que hacer es lavar y cortar el zapallo cabutia por la mitad, quitar las semillas y cocinar en el horno pre calentado a 180° C hasta que esté tierno.
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Cortar todos los vegetales en brunoise y rehogar con el aceite de oliva. Agregar la carne, las especias con la sal y cocinar, luego agregar la salsa. Cocinar un rato más y reservar para rellenar el zapallo.
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Con ayuda de un tenedor ir desprendiendo la pulpa del zapallo cocida, pero sin retirarla, simplemente la vamos a semi mezclar con el relleno hasta cubrir. Luego agregar una buena cantidad de queso rallado, yo agregué más relleno sobre el queso y volví a cubrir con extra queso para terminar. Llevar al horno hasta que todo se caliente y gratine.
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