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Yo Como

Cómo hacer zapallo a la bolognesa: fácil, rico y abundante

Una propuesta más que tentadora de @health_nina. Esta receta va a pedir repetición.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer zapallo a la bolognesa: fácil, rico y abundante

Una propuesta más que tentadora de @health_nina. Esta receta va a pedir repetición.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

carne picada: ½ kilo

morrón: ½ unidad

zanahoria: 1

diente de ajo: 1

cebollas: 2

puré de tomates: 1 taza

perejil y orégano frescos: a gusto

pimienta negra en polvo: a gusto

sal: a gusto

comino y pimentón ahumado: a gusto

aceite de oliva: c/n

Preparación

Arrancamos con el paso a paso. Lo primero que hay que hacer es lavar y cortar el zapallo cabutia por la mitad, quitar las semillas y cocinar en el horno pre calentado a 180° C hasta que esté tierno.

Cortar todos los vegetales en brunoise y rehogar con el aceite de oliva. Agregar la carne, las especias con la sal y cocinar, luego agregar la salsa. Cocinar un rato más y reservar para rellenar el zapallo.

Con ayuda de un tenedor ir desprendiendo la pulpa del zapallo cocida, pero sin retirarla, simplemente la vamos a semi mezclar con el relleno hasta cubrir. Luego agregar una buena cantidad de queso rallado, yo agregué más relleno sobre el queso y volví a cubrir con extra queso para terminar. Llevar al horno hasta que todo se caliente y gratine.


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