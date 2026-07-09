Cómo hacer zapallo a la bolognesa: fácil, rico y abundante

Lista de Ingredientes carne picada: ½ kilo morrón: ½ unidad zanahoria: 1 diente de ajo: 1 cebollas: 2 puré de tomates: 1 taza perejil y orégano frescos: a gusto pimienta negra en polvo: a gusto sal: a gusto comino y pimentón ahumado: a gusto aceite de oliva: c/n

Preparación

Arrancamos con el paso a paso. Lo primero que hay que hacer es lavar y cortar el zapallo cabutia por la mitad, quitar las semillas y cocinar en el horno pre calentado a 180° C hasta que esté tierno.

Cortar todos los vegetales en brunoise y rehogar con el aceite de oliva. Agregar la carne, las especias con la sal y cocinar, luego agregar la salsa. Cocinar un rato más y reservar para rellenar el zapallo.

Con ayuda de un tenedor ir desprendiendo la pulpa del zapallo cocida, pero sin retirarla, simplemente la vamos a semi mezclar con el relleno hasta cubrir. Luego agregar una buena cantidad de queso rallado, yo agregué más relleno sobre el queso y volví a cubrir con extra queso para terminar. Llevar al horno hasta que todo se caliente y gratine.