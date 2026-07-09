Vacaciones de invierno: Alto Comahue prepara una grilla de actividades gratuitas para toda la familia

Con el inicio de las vacaciones de invierno, Alto Comahue Shopping renueva su cartelera de experiencias con actividades gratuitas pensadas para compartir en familia y disfrutar del tiempo libre. “Nuestro objetivo para estas vacaciones fue diseñar una agenda integral que conecte los planes familiares en un solo lugar, consolidando a Alto Comahue Shopping como un punto de encuentro para toda la comunidad neuquina”, comentó Natalia Cozza, center manager de la firma.

Viaje por Argentina

Este año, la atracción principal será «Viaje por Argentina», un circuito interactivo, ubicado en los niveles 1 y 2, que invita a los chicos a recorrer ocho estaciones temáticas, cada una inspirada en una provincia del país. Al iniciar la actividad recibirán un pasaporte que deberán ir sellando en cada parada, a medida que participen de los diferentes juegos y desafíos del recorrido. Una vez completado el circuito, podrán presentar el pasaporte en el sector principal para recibir un premio.

Este circuito se complementará en el nivel 1 con la “Zona Kids”, un espacio diseñado especialmente para la primera infancia, con mesas y sillas para dibujar, pizarras y tótems con elementos sensoriales. Ambas propuestas estarán disponibles de lunes a viernes, del 13 al 24 de julio, de 16 a 19 horas.

Agenda literaria

Asimismo, la agenda sumará una propuesta literaria los sábados 18 y 25 de julio, de 16 a 19 horas, con sesiones especiales de Cuentacuentos en la librería Yenny. De esta manera, y acompañando las diversas propuestas gastronómicas del centro comercial, Alto Comahue Shopping se consolida como el espacio ideal en la región para que los más chicos exploren, aprendan y se diviertan durante las vacaciones.

IRSA: crecimiento y transformación

IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar un impacto positivo en el entorno: cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad.

El grupo tiene una misión clara: transformar espacios, siempre pensando en las personas. Cuenta con una presencia que abarca 18 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como Llao Llao, InterContinental y Libertador, y genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina, combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.

Inaugurado en 2015, Alto Comahue se consolidó como el centro comercial de referencia en Neuquén y en todo el Alto Valle. Con una propuesta joven y de tendencias, reúne moda, gastronomía, entretenimiento y cultura en un espacio moderno, familiar y luminoso.

Cada mes recibe a más de 400.000 visitantes, con picos de hasta 25.000 personas en un solo día, posicionándose como uno de los polos comerciales más importantes del sur argentino. Además, genera más de 1.350 empleos entre directos e indirectos, ubicándose como un motor económico y social que impulsa el consumo y el crecimiento urbano en la región.