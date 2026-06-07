Murió un hombre en Bariloche tras un accidente en bicicleta este domingo: sufrió una fuerte caída en un cerro

Un trágico incidente ocurrió en Bariloche que obligó a un gran despliegue en la picada rumbo a Laguna Negra. Allí, un hombre murió luego de sufrir un incidente en bicicleta. Investigan las circunstancias.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes vinculadas al caso, el hecho ocurrió después de las 13, en dirección hacia el Cerro Goye.

Allí, de acuerdo a las primeras informaciones, el ciclista estaba en una especie de salto, en un sector delimitado por estructuras de madera.

El hombre habría estado filmando en el lugar cuando, en un determinado momento, se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

En el lugar intervino la Comisión de Auxilio del Club Andino, personal de la Comisaría 55° y bomberos voluntarios, además de Criminalística.

Desde CAX le realizaron maniobras de auxilio durante unos 40 minutos, pero finalmente las autoridades confirmaron su deceso.

Según pudo confirmar este medio a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal, la víctima se trataba de un hombre mayor de edad y la Fiscalía dispuso la realización de la autopsia para este lunes 8. En principio, no se habrían detectado intervención de terceros.

Solicitan mayor precaución antes de ir en bicicleta en los cerros de Bariloche

Ante el conmocionante incidente, desde las autoridades recordaron a todos los turistas y locales a prepararse bien antes de salir a andar en bicicleta en los cerros, ya que hay muchos sectores complicados que conllevan una dificultad extra para principiantes o personas que no conozcan bien el terreno.