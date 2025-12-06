Choques y desbarrancos en las rutas de Neuquén en el inicio del fin de semana largo: cómo están los heridos

Inició el último fin de semana largo del 2025. En las rutas de Neuquén se registraron varios siniestros viales en la jornada de este sábado. Entre los incidentes hubo choques, caídas a precipicios y conductores con alcoholemia positivo. Hubo heridos, cómo están de salud.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión de RIesgos, en total intervinieron en tres accidentes viales en distintas zonas de la provincia.

Los equipos de respuesta trabajaron «brindando asistencia prehospitalaria, ordenamiento del tránsito y acompañamiento a las personas involucradas», indicó el SIEN.

El primer hecho ocurrió sobre la Ruta 22 a la altura de China Muerta en horas de la madrugada. Allí, dos turistas de Mar del Plata fueron embestidas de atrás por un auto que conducía una persona alcoholizada.

Ambas se dirigían a la cordillera y tuvieron que ser trasladadas al hospital de Plottier. Las autoridades reportaron que se encuentran en buen estado de salud.

Foto: Gentileza.

También sobre Ruta 22, pero entre Neuquén y Plottier, hubo otro incidente que protagonizaron una camioneta y un camión.

El camionero perdió el control luego del impacto, terminó contra el guardarraíl y a la vez arrastró a un ciclista que circulaba por la zona, quien fue derivado al hospital Castro Rendón.

Foto: Gentileza.

Finalmente, camino a Aluminé, una conductora que viajaba en una Ford Ecosport desbarrancó hacia un precipicio mientras circulaba por la Ruta 46. «Los tres ocupantes fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro», aclaró el SIEN.

Foto: Gentileza.

Neuquén activa un operativo por el fin de semana largo

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el operativo especial se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre. El objetivo es reforzar «la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia».

De esta manera detalló que los equipos de la Secretaría de Emergencias estarán presentes en los siguientes puntos:

Ruta 22 y Ruta 237: entre Arroyito y El Chocón. Habrá una Unidad de Respuesta Inmediata (URI + Ambulancia)

entre Arroyito y El Chocón. Habrá una Unidad de Respuesta Inmediata (URI + Ambulancia) Ruta Nacional 237 , entre Bajada Colorada y Collón Curá

, entre Bajada Colorada y Collón Curá Ruta Nacional 242, en el paso internacional Pino Hachado.

en el paso internacional Pino Hachado. Ruta Provincial 51, en Mari Menuco a la altura del Compensador

en Mari Menuco a la altura del Compensador Ruta Provincial 7, en el tráiler Tratayén (Añelo)

Por último recomendaron «circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales».