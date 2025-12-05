Neuquén activa un operativo por el fin de semana largo: dónde estarán los controles en las rutas más transitadas

Neuquén impulsó un operativo de seguridad para prevenir siniestros viales durante este fin de semana largo que inicia por el feriado del 8 de diciembre. Desde la Secretaría de Emergencia informaron que habrá puestos claves en las rutas más transitadas como la 22, 237, entre otras.

Operativo en Neuquén por el fin de semana largo

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el operativo especial se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre. El objetivo es reforzar «la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia».

De esta manera detalló que los equipos de la Secretaría de Emergencias estarán presentes en los siguientes puntos:

Ruta 22 y Ruta 237: entre Arroyito y El Chocón. Habrá una Unidad de Respuesta Inmediata (URI + Ambulancia)

Ruta Nacional 237, entre Bajada Colorada y Collón Curá

Ruta Nacional 242, en el paso internacional Pino Hachado.

Ruta Provincial 51, en Mari Menuco a la altura del Compensador

Ruta Provincial 7, en el tráiler Tratayén (Añelo)

Por último recomendaron «circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales».