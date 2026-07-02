Chubut, entre las tres jurisdicciones que ensayan un nuevo sistema para captar donantes de médula ósea

Con el objetivo de aumentar el banco de donantes, en 2025 el Incucai incorporó una nueva técnica: el hisopado de mucosa yugal (mejilla). Foto: gentileza

Tiempo atrás, el Incucai detectó muy pocos donantes de «Células Progenitoras Hematopoyéticas» (CPH), las células presentes en la médula ósea y la sangre. El Registro Nacional de Donantes de CPH del Incucai cuenta tan solo con 324 mil donantes inscriptos.

A fin de aumentar el banco de donantes, en 2025 el Incucai incorporó una nueva técnica: el hisopado de mucosa yugal (mejilla interna). Se trata de un método más simple, más rápido y menos invasivo que no requiere muestras de sangre y permite captar la inscripción de potenciales donantes en las provincias y ampliar la diversidad genética del registro.

Este plan piloto se puso en marcha en tres jurisdicciones: ciudad de Buenos Aires, Formosa y Chubut.

«Las CPH son células madres alojadas en la médula ósea. Tienen la capacidad de dar origen a todas las células de la sangre. Muchas personas, para curarse de enfermedades hematológicas e inmunológicas, necesitan un trasplante de CPH que reemplace sus células enfermas o deficientes por células sanas para volver a producir células sanguíneas propias», explicó Pablo Bauman Obredor, referente del Área Municipio Saludable de la ciudad de Trevelin y coordinador del Programa Educativo y de Divulgación para la promoción de donantes solidarios de órganos y tejidos.

El trasplante de estas células permite tratar a pacientes con enfermedades hematológicas, como leucemias, linfomas, mielomas, deficiencias inmunes, deficiencias enzimáticas, entre otras.

Hasta ahora, la donación solo era posible con una extracción de sangre en los Servicios de Hemoterapia del país registrados como Centros de Donantes que son escasos, distantes y de difícil acceso en algunas provincias.

Por eso, quien quería ser donante de médula ósea debía tomarse una muestra sanguínea y así se determinaba su registro genético. Cuando una persona requería un trasplante se analizaba la compatibilidad. «El problema es que la compatibilidad más cercana suele provenir de la familia, pero alrededor del 75% de las personas que requieren un trasplante deben buscar un donante externo«, comentó Bauman Obredor.

Con el objetivo de aumentar el banco de donantes, en 2025 el Incucai incorporó una nueva técnica: el hisopado de mucosa yugal (mejilla). Foto: gentileza

El Incucai forma parte de la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA) que agrupa registros de 63 países, con más de 43 millones de donantes de todo el mundo. Ante un requerimiento, el donante puede ser de Argentina o cualquier otro país.

Con el nuevo método de hisopado de mucosa yugal, se toman muestras de las mejillas internas con tres hisopos. Eso se manda a analizar a Buenos Aires y la persona queda registrado como donante en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), sin necesidad de trasladarse.

«Al cabo de un tiempo, pueden llamarte del Incucai para decirte que en Argentina o en otro país hay una persona que necesita de tus células para seguir viviendo. Ahí, si accedés, se procede primero a la donación y luego, al trasplante», detalló, al tiempo que consideró que «con los centros de captación se puede aumentar la cantidad posible de donantes y de esta forma, ampliar la diversidad genética de la población«.

El desafío de aumentar el registro histórico

Cuando el Incucai pensó en implementar este nuevo método, se decidió arrancar con una prueba piloto en Formosa, Chubut y ciudad de Buenos Aires, con capacitaciones a los futuros agentes de captación.

«Hicimos el curso a partir de la invitación que recibimos del Cucai Chubut a principios de este año y las primeras dos ciudades de la provincia que tienen agentes de captación aprobados son Trevelin y Trelew. Ya recibimos los kits y empezamos a realizar hisopados de prueba a partir de abril», dijo Baumen Obredor.

El registro actual se implementó hace 25 años y cuenta con solo 324 mil donantes de médula ósea. «La probabilidad de localizar un paciente compatible y de que la donación llegue a hacerse efectiva es relativamente baja, 1 entre 5 mil aproximadamente. De modo que si necesitás un trasplante de CPH, de cada 5 mil inscriptos en el registro, uno puede ser el donante que te salve. Por eso, la donación es fundamental: cuanto más donantes haya, mayores son las posibilidades de encontrar compatibilidad», insistió.

Con el objetivo de aumentar el banco de donantes, en 2025 el Incucai incorporó una nueva técnica: el hisopado de mucosa yugal (mejilla). Foto: gentileza

Para el nuevo método de hisopado de mucosa yugal, puede inscribirse cualquier persona de 18 a 40 años que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor ni que padezca alguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por donar.

Un método más ágil

Los especialistas explican que el hisopado de la mucosa yugal no sustituye la metodología anterior sino que la complementa.

«Es mucho más ágil, ya que demora menos tiempo, la preinscripción como futuro donante se puede hacer on line y hay centros de captación tanto fijos como móviles (podemos trasladarnos a cualquier institución y tomar las muestras en el lugar)», explicó Bauman Obredor.

Si bien la propuesta inició en Trevelin, está previsto realizar hisopados en Esquel y en el resto de la Comarca Andina.

«Desde 2017, coordinamos el Programa educativo y de divulgación para la promoción de donantes solidarios de órganos y tejidos en los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, por lo cual todas las iniciativas que llevamos adelante tienen una visión regional», añadió.

Cambios en los procedimientos de donación

En sus inicios, la donación de células CPH se hacía por punción en los huesos grandes de la cadera, una intervención quirúrgica que requería anestesia. Hoy, casi el 90% de las donaciones se hacen por el procedimiento de sangre periférica.

La persona donante se conecta a una máquina de aféresis que permite separar los componentes de la sangre y extraer sólo las células necesarias para el trasplante, regresando el resto de la sangre al cuerpo del donante. Las células extraídas son enviadas al lugar donde se encuentra el paciente y se realiza el trasplante.