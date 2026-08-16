Uber en Cipolletti: detectaron a siete conductores sin habilitación y el municipio apuntó que los controles serán «rigurosos»

La Municipalidad de Cipolletti informó que detectó a siete conductores que prestaban servicios a través de Uber sin la habilitación correspondiente. El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, comunicó que los operativos de tránsito serán «rigurosos» y ratificó los controles para identificar a los vehículos que operen como transporte de pasajero sin registro municipal.

De los siete vehículos identificados sin contar con la correspondiente habilitación municipal ni estar inscriptos en la base de datos del municipio, cinco fueron interceptados en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y los otros dos en el sector de la Plaza San Martín.

Foto: Gentileza.

Uber es legal en Cipolletti: cuáles son los requisitos para operar

Durante el año 2025, la ciudad de Cipolletti avanzó en la incorporación formal de las plataformas digitales de transporte al sistema urbano. A partir de un proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal y aprobado posteriormente por el Concejo Deliberante, se estableció un marco legal que habilita el funcionamiento de estas aplicaciones bajo condiciones específicas de registración, habilitación y control.

Desde el área de Fiscalización explicaron que la existencia de esta ordenanza no otorga un permiso automático para que los conductores presten el servicio en las calles. Es decir: tanto el prestador como el vehículo deben cumplir con los requisitos estipulados y figurar en el registro del Municipio para operar.

Sobre este punto, Zúñiga indicó que la gestión local dispone de mecanismos de atención para que los choferes completen el trámite de incorporación. “Desde el Municipio venimos brindando todas las herramientas y acompañando a los choferes de Uber para que puedan registrarse, empadronarse y trabajar dentro de la normativa. Queremos que puedan desarrollar la actividad, pero necesitamos que lo hagan de manera legal y, fundamentalmente, segura para los pasajeros», detalló el funcionario.

La advertencia a los conductores de Uber

Las autoridades de la Secretaría de Fiscalización comunicaron que los controles sobre las distintas modalidades de transporte de pasajeros continuarán desarrollándose bajo esquemas permanentes y sorpresivos. La medida tiene como finalidad asegurar que los usuarios utilicen vehículos identificados y sujetos a las normativas de la jurisdicción.

En relación con los conductores que operen al margen del sistema, el titular del área remarcó la aplicación de las normativas de tránsito. “Las herramientas están y estamos acompañando a quienes quieren regularizarse. Pero también vamos a ser rigurosos con los controles: si detectamos un Uber sin habilitación, sin empadronamiento o un vehículo prestando un servicio de manera irregular, se aplicarán las medidas que correspondan», manifestó Zúñiga.

Foto: Gentileza Municipalidad de Cipolletti.

Por este motivo, convocan a los prestadores del servicio se presenten en las dependencias gubernamentales para iniciar el proceso de regularización. “Invitamos a todos los conductores que estén trabajando o quieran comenzar a hacerlo a acercarse a la Secretaría de Fiscalización. Los vamos a asesorar y acompañar para que puedan registrarse y trabajar tranquilos, dentro de la ley”, indicó el secretario.