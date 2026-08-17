La justicia suspende los trabajos en la avenida Mandalari de Neuquén

La justicia de Neuquén decidió suspender la obra de la avenida Mandalari en la zona del Parque Norte «por un breve lapso» hasta definir la actuación que llevará a cabo ante el pedido de un grupo de abogados que representa a vecinas autoconvocadas que buscan detener la obra hasta que se presenten informes ambientales y se lleve a cabo una audiencia pública.

La pre cautelar se conoció el viernes. La jueza María Cecilia Gómez, del primera instancia en el fuero contencioso administrativo, indicó que de acuerdo con los antecedentes que le presentaron y la ubicación de la obra presuntamente dentro de un área natural protegida, lo menos perjudicial, ante un eventual daño al medio ambiente, fue «suspender la ejecución dela obra por un breve lapso hasta que esté en condiciones de resolver la cautelar».

La jueza estimó que la demora en la definición podría acarrear daños más graves, porque esta en discusión el eventual daño al medio ambiente. Y rechazó hacer una constatación, como se le solicitó.

Aclaró que no estaba en sus posibilidades verificar taludes, cañadones y drenajes ambientales; así como las condiciones existentes antes de las intervenciones de las máquinas para ejecutar la obra, por lo que rechazó el pedido de los autoconvocados de presentarse en el lugar donde están realizando los trabajos.

El trazado de ripio prevé una transformación de pluviales laterales y pavimentación desde el Observatorio hasta una rotonda en el acceso hacia Rincón de Emilio (foto Oscar Livera)

Ordenó que se le informe a la empresa ARCO y/o sus contratistas de que se abstengan de ejecutar trabajos «hasta tanto esté en condiciones de resolver sobre la medida cautelar solicitada». Con el argumento del daño menor, dictó la precautelar hasta resolver. Estimó que si se aplaza la ejecución unos días, «no se perderá la finalidad de su posterior ejecución».

En su resolución aclaró que «una vez que el proceso se encuentre bilateralizado» convocará a una audiencia de partes.

Lo que buscan las y los senderistas en defensa del Parque Norte es que se llame a una audiencia pública y se presenten los estudios de impacto ambiental.

Recordaron que en este mismo trazado hay sentencias anteriores que ordenaron paralizar la obra, con la posibilidad de continuar la ejecución siempre que se realizaran primero los informes ambientales. Como la municipalidad, bajo otra administración, no aceptó hacer la audiencia ni presentar públicamente los informes, la denominada Avenida de los Ríos, con un diseño desde Rincón de Emilio hasta el Observatorio astronómico, que nunca pavimentó.

El avance desmedido de las máquinas sobre la barda

El movimiento de vecinos senderistas del Parque Bardas Norte presentó un informe técnico de un especialista que indicó que con el inicio de los trabajos para la pavimentación de la avenida Mandalari, se había generado «un movimiento de suelos desmedido asociado a la obra vial y bicisenda de avenida Mandalari» que había afectado, de modo irreversible, los componentes geomorfológicos, edáficos y de

vegetación nativa del Área Natural Protegida de las bardas de Neuquén.

«Deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos ciertos e inmediatos para las personas, los bienes o la estabilidad de sectores ya intervenidos. Se ordena oficio o notificación a las empresas que se encuentran ejecutando la obra, a fin de poner en su conocimiento el contenido de la presente (Arco SRL o subcontratista que corresponda)», resolvió la jueza Gómez.