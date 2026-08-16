A Toda Máquina cerró a lo grande: dos lectoras ganaron autos infantiles eléctricos y participaron unos 1.600 chicos

Después de una tarde de grandes máquinas, juegos y experiencias en familia, A Toda Máquina cerró este domingo su primera edición en Neuquén. La jornada dejó un importante movimiento de público: se vendieron más de 500 entradas y se estimó la participación de unos 1.600 chicos.

El encuentro, organizado por Servicios Confluencia para celebrar el Día del Niño, se desarrolló en el predio ubicado frente a la torre de la empresa, junto a la Ruta Provincial 7. Desde el mediodía, las familias pudieron acercarse a excavadoras, topadoras, motoniveladoras y enormes camiones, subir a las cabinas y participar de distintas experiencias.

Dos autos eléctricos encontraron dueñas

Uno de los momentos especiales de la jornada llegó a las 16:30, cuando Diario RÍO NEGRO realizó el sorteo de dos autos eléctricos infantiles a batería junto a la juguetería El Niño Feliz.

Los cupones habían sido publicados previamente en la edición impresa del diario y participaron los lectores que los completaron y depositaron en las urnas habilitadas. El procedimiento se realizó con la presencia del escribano Leonardo Catalá y por cada premio se extrajo una ganadora titular y una suplente.

Las afortunadas fueron María de los Ángeles Muñoz y María Belén Lorenzi, quienes se llevaron un vehículo cada una.

“Mi papá me anota en todo”

Para María Belén Lorenzi, vecina de Fernández Oro, detrás del premio hay una pequeña historia familiar. Su papá es lector de RÍO NEGRO “de toda la vida” y fue quien completó el cupón con el nombre de su hija.

“Mi papá siempre me anota. Me dice: ‘Yo te voy a poner a vos en todo lo que haya’. Y yo le digo: ‘Sí, papi, poneme’”, contó Lorenzi cuando recibió el llamado que le anunciaba que había ganado.

María Belén dijo que los destinatarios del auto serán sus sobrinitos y que justamente su papá, responsable del cupón ganador, la acompañará a retirar el premio.

Una primera edición con cientos de familias

Durante seis horas, A Toda Máquina permitió que los chicos conocieran equipos que habitualmente solo pueden observar mientras trabajan. Hubo paseos en grandes camiones, experiencias con excavadoras, juegos de kermés, rompecabezas, desafíos deportivos, propuestas para pintar y un patio gastronómico.

La jornada contó con el acompañamiento de Tecnodiesel, HOKA, Box Rental, JC Servicios, Milla HSE y Grúas San Blas, sponsors de la propuesta de Servicios Confluencia.

Y los sorteos de Diario RÍO NEGRO continúan. Para el Día de la Madre habrá dos Toyota Yaris 0 km en juego. Para participar, los lectores deberán comprar el diario, completar el cupón correspondiente y depositarlo en las urnas habilitadas.