Ciencia en vivo: el Instituto Balseiro propone descubrir reactores, radiación y comportamiento de la luz en la Feria del Libro

Con el desafío de acercar la ciencia y la tecnología a grandes y chicos, docentes investigadores del Instituto Balseiro propondrán todo tipo de experimentos para conocer qué pasa dentro de un reactor nuclear, cuánta radiación nos rodea en la vida cotidiana y los comportamientos de la luz. Será a partir de este miércoles en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires donde además habrá talleres y charlas sobre la oferta educativa de la institución.

La cita es hasta el 4 de mayo en la Zona Explora del Pabellón Amarillo en el predio de La Rural de Palermo.

Augusto Debandi y Dante Mangiarotti estarán a cargo del taller “Reactores nucleares: el lugar donde los átomos se rompen y el futuro se construye”. Explicarán qué pasa dentro de un reactor nuclear y cómo los átomos se transforman en energía que se utiliza en medicina, industria, para generar electricidad y hasta para explorar el espacio.

“Radiaciones en la vida cotidiana”, a cargo de Lourdes Torres y Carolina Sandalie, planteará si hay radiaciones y radiactividad en las cosas que nos rodean. De esta forma, habrá propuestas para medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio o por una piedra de uranio pero, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación.

Diego Mazzitelli y Lucas Gutiérrez coordinarán el taller “No es magia, es física: los secretos de la luz” para ver la luz en acción. Con experimentos interactivos, explorarán cómo la luz viaja, se refleja y se refracta. También realizarán experimentos con espejos, láminas polarizadoras y reflectores de distintos colores para descubrir cómo se forman las imágenes y cómo percibimos el color.

«En tanto, habrá un taller de estrategias y prompts para enseñar ciencia incorporando de manera pedagógico y crítica a la inteligencia artificial. Está destinado a los docentes de todo el país», explicó Patricia Mateos, secretaria de Extensión y Cultura Científica del Instituto Balseiro.

La propuesta arranca este miércoles hasta el próximo 4 de mayo. Foto: gentileza

En relación a los experimentos propuestos, esta licenciada en Física señaló que «muchas veces, la gente no sabe cómo se comporta la luz y la infinidad de aplicaciones, entre ellas la fibra óptica». Por eso, durante los encuentros que propone el Balseiro se charlará acerca de por qué el cielo es azul y los atardeceres, rojizos. Y se abordarán otras aplicaciones como las láminas polarizadoras.

Un clásico en todas las ediciones de la Feria del Libro es la presentación de «Las radiaciones en la vida cotidiana». «Medimos la radiación que emite cada elemento, como la sal de mesa, algunos alimentos e incluso, un hueso de dinosaurio o una piedra de uranio. La gente tiene dudas y piensa que, en un reactor hay radiación y eso no es así. Siempre surgen este tipo de inquietudes. Por eso, hacemos actividades para interiorizar al público general y docentes sobre estos temas», enfatizó, al tiempo que aclaró que «en la transición energética, la energía nuclear cumple un rol fundamental. Por eso, es importante que los ciudadanos conozcan de qué se trata».

El Balseiro participa en la Feria Internacional del Libro desde 2005, cuando se conmemoró el Año Internacional de la Física. Desde entonces, el objetivo es dialogar con el público sobre la oferta académica del instituto. «Este año -acotó Mateos-, concurrirán investigadores y docentes de las carreras de ingeniería nuclear y mecánica. La idea es que cuando concurran estudiantes del secundario o quienes empiezan una carrera universitaria conozcan cómo sería estudiar en el Balseiro».

Durante esas jornadas en Buenos Aires, los investigadores reciben todo tipo de inquietudes. La mayor preocupación es el impacto de las radiaciones en el ambiente. «Se aclara que, en realidad, todo el ciclo del combustible nuclear y la energía nuclear emite casi nada de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero al ambiente comparado con otras fuentes de energía«, especificó.

Dijo que «uno habla de energías renovables, pero para la construcción de paneles solares o molinos de viento hay una emisión de gases de efecto invernadero; para la parte final, cuando estos dispositivos ya no se pueden usar, la chatarra y los residuos que quedan tienen mucho peso en el ambiente». Insistió en que «la energía nuclear es de base. Las renovables tienen su ciclo y dependen de si hay viento o sol. Son mas discontinuas y pueden servir en momentos del día o en distintas estaciones, pero no es algo continuo que se pueda garantizar».

En los stands, los investigadores propondrán proyecciones y modelizaciones. También habrá un detector de radiación para comparar radiaciones de distintos materiales a fin de que la gente pueda ver.

«Este tipo de experimentos atrae a todos. Recibimos a familias con niños pequeños, abuelos con nietos, interesados en las carreras. Es diverso el público, por eso, uno adapta lo que va mostrando al interés de todos«, aseguró.

La propuesta arranca este miércoles hasta el próximo 4 de mayo. Foto: gentileza

Qué se viene

-Entre las actividades habrá una charla sobre cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y cómo obtener becas para cursar las carreras de Física, Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en el Instituto Balseiro. Estos diálogos estarán a cargo de Dante Mangiarotti, Diego Mazzitelli, Lourdes Torres, Augusto Debandi y Patricia Mateos.

-Como todos los años, profesionales del Balseiro también participarán en el 24 Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, destinado a docentes de nivel secundario. El lunes 4 de mayo, de 10 a 12, se realizará el taller “Estrategias y prompts para enseñar ciencias incorporando de manera pedagógica y crítica a la IA”, a cargo de Lourdes Torres.

-La Biblioteca Leo Falicov, del Instituto Balseiro, lanzará la convocatoria para el II Concurso de Cuentos de Ciencia y Tecnología para adolescentes, jóvenes y adultos. Será este jueves en la Feria del Libro y se difundirá por las redes sociales. Los relatos finalistas se incluirán en una publicación digital de Universidad Nacional de Cuyo y las menciones especiales serán publicadas en la Revista Ciencia, Público y Sociedad.