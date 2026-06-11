Ciencia, naturaleza y traslado gratis: la gran propuesta para celebrar el Día de los Océanos en Río Negro

Se aproxima el Día Mundial de los Océanos este domingo 14 de junio. El Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos “Almirante Storni” (CIMAS, CONICET-INIDEP-Gobierno de Río Negro-UNComa) y la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue organizan una propuesta especial para la costa de Río Negro con actividades científicas, productivas, educativas y tecnológicas.

El cronograma se desplegará de 14 a 18, en el Polideportivo de San Antonio Este, ubicado en Luis Piedrabuena y Primeros Pobladores y apunta a toda la comunidad de San Antonio Este, San Antonio Oeste y Las Grutas. Para facilitar la participación, la empresa Transporte Las Grutas dispondrá un servicio gratuito de traslado entre San Antonio Oeste y San Antonio Este durante toda la jornada.

Se trata de la sexta edición de esta propuesta por el Día Mundial de los Océanos y, por primera vez, el encuentro tendrá como sede a la localidad de San Antonio Este. El programa incluye actividades interactivas, espacios para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y stands con experiencias que permiten conocer de cerca cómo se estudia y protege el ecosistema marino de la región.

El cronograma de actividades en San Antonio – Las Grutas

Quienes se acerquen al polideportivo podrán recorrer diferentes puestos con propuestas vinculadas al mar. Allí se presentarán trabajos sobre el estado ambiental de la Bahía San Antonio y del Golfo San Matías, junto con algunos resultados recientes obtenidos por los equipos de investigación que trabajan en la zona.

En la organización participan docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Marinas, investigadoras, investigadores y personal técnico del CIMAS, además de representantes de instituciones y organizaciones regionales. Estarán presentes Guardas Ambientales, Prefectura Naval Argentina, Patrulla Ambiental, la Biblioteca Popular Puerto del Este, la Biblioteca Popular Municipal Cincuentenario, Fundación Azara, Fundación Inalafquen, Fundación Patagonia Fiel y el Club de Observadores de Aves COA Kius.

De 14 a 15 se desarrollará la “Hora Silenciosa”. Durante ese tramo se reducirá al mínimo el uso de sonidos y luces intensas, con el fin de ofrecer un entorno más tranquilo y accesible para personas que necesitan menor cantidad de estímulos sensoriales.

La jornada también incluirá una propuesta al aire libre. A las 15 está prevista una salida guiada en Punta Villarino, a cargo de los Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. El recorrido permitirá conocer algunos de los ambientes costeros característicos de la zona y su importancia para la conservación y el estudio de los ecosistemas marinos.

El evento cuenta con el patrocinio de la FUNYDER-UNCo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Río Negro. Además, recibe el acompañamiento de la Delegación Municipal del Puerto de San Antonio Este y del Consejo de Gestión Ambiental de San Antonio Oeste.

También colaboran diferentes empresas y organizaciones locales: Transporte Las Grutas, Pido Gancho, Cota Cero, Atlántico Avistajes, Ocasión Turismo, Rupestre Experiencia Patagónica, Aguayo Patagonia Subacuática, Tritón Turismo, Café 40, Luna del Sur y Ananda.

Con esta propuesta, el CIMAS y la Facultad de Ciencias Marinas buscan acercar la ciencia a la comunidad y reforzar el vínculo de la región con el mar, un recurso clave para la identidad, la producción y el futuro de la costa rionegrina.