Vaca Muerta mira al mar: la Armada desplegó buques en Río Negro para relevar la futura zona de exportación

La Armada Argentina llevó a cabo una serie de tareas de reconocimiento y relevamiento en la zona costera de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Se trata de un punto geográfico fundamental, justo donde se proyecta la salida al exterior de los hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

Según indicaron desde Informativo Hoy y otros medios especializados en cuestiones navales, las operaciones marítimas estuvieron encabezadas por el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”, bajo el mando del capitán de fragata Maximiliano Gastón Freire. Durante su trayecto de repliegue desde la ciudad de Ushuaia, y tras realizar una escala técnica en Puerto Deseado, el buque navegó por las aguas del golfo San Matías.

Tras este recorrido, la unidad fondeó en las proximidades de Punta Colorada para ejecutar maniobras con embarcaciones menores cerca del muelle existente y en los sectores aledaños a la costa.

En paralelo, el aviso ARA “Teniente Olivieri”, comandado por el capitán de corbeta Sebastián Eduardo Poleman, efectuó diversos relevamientos en la región como parte de una etapa planificada de adiestramiento individual.

Foto: Gentileza Gaceta Marinera.

La dotación de esta nave llevó a cabo reconocimientos tanto diurnos como nocturnos en el acceso al puerto de San Antonio Este. A su vez, desarrollaron ejercicios específicos de navegación costera y tránsito en aguas restringidas.

Todas estas acciones forman parte de un esquema de entrenamiento regular que la Armada desarrolla en los distintos puntos neurálgicos del litoral marítimo argentino. A través de estas operaciones de campo, la institución naval busca reforzar su presencia y optimizar su capacidad de respuesta en la región.

Foto: Gentileza Gaceta Marinera.

VMOS: comenzaron las obras submarinas frente a Sierra Grande

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo avance clave en Río Negro. Frente a Sierra Grande ya opera el buque Skandi Hera, encargado de iniciar las obras submarinas en Punta Colorada, una instancia fundamental para el futuro sistema de exportación de petróleo desde las costas rionegrinas.

La llegada del primer cargamento de cadenas y anclas marca el comienzo de la instalación offshore vinculada a las futuras monoboyas que permitirán despachar crudo de Vaca Muerta hacia mercados internacionales. «El futuro ya está frente a las costas de Río Negro», afirmó el gobernador Alberto Weretilneck al destacar el operativo.

La maniobra forma parte de una etapa estratégica del VMOS, el megaproyecto impulsado por YPF y otras compañías petroleras para construir un sistema de transporte y exportación de hidrocarburos desde la Patagonia hacia el exterior.

La carga fue completada días atrás en Puerto Quequén y trasladada hasta las costas rionegrinas para ser instalada en el lecho marino por el Skandi Hera, una embarcación especializada de la firma noruega DOF Group ASA. Según se informó, esta infraestructura permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el sistema de carga en altamar.

«El operativo moviliza a más de 120 técnicos y especialistas durante casi 250 días de trabajo, con tecnología de última generación y embarcaciones especialmente preparadas», destacó Weretilneck.