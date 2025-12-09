Así sería el nuevo Citroën Méhari: la versión 2027 del histórico auto
Un auto que marcó muchas generaciones en Argentina. Así es como la Inteligencia Artificial imagina este vehículo para 2027.
El Citroën Méhari, uno de los autos más originales y recordados por su carrocería plástica y espíritu aventurero, volvió a cobrar vida gracias a una recreación realizada con inteligencia artificial, que imagina cómo sería una versión 2027 basada en sus características reales. La propuesta revive al icónico vehículo francés.
Citroën Méhari 2027: la versión moderna del ícono playero
La recreación conceptual toma como base la estética del Citroën Méhari, famoso por su carrocería de plástico ABS, su ligereza y su diseño abierto pensado para actividades recreativas. El concepto 2027 respeta esa esencia, pero incorpora elementos actuales:
- Carrocería modular de líneas simples, inspirada en el plástico original
- Faros LED redondos, homenaje a las ópticas clásicas
- Techo desmontable, como en el modelo histórico
- Guardabarros marcados y estilo off-road liviano
- Llantas pequeñas, fieles al espíritu utilitario
- Colores vibrantes, característicos del Méhari
Este modelo no existe: es solo una invención de la inteligencia artificial, construida en base al ADN del vehículo original.
Cómo era el Citroën Méhari real: diseño, motor y características
Presentado en 1968, el Citroën Méhari fue uno de los vehículos más originales de su época. Su carrocería de plástico termoformado lo hacía liviano, resistente y perfecto para actividades rurales y recreativas. Con el tiempo, se convirtió en símbolo de playa, verano y vida al aire libre.
Entre sus características destacadas:
- Motor bicilíndrico refrigerado por aire, de baja cilindrada
- Tracción delantera y versiones con tracción 4×4
- Carrocería plástica, inmune a la corrosión
- Peso extremadamente liviano
- Configuración abierta, con techo desmontable y puertas sencillas
- Confort básico pero ideal para su propósito utilitario
Su sencillez mecánica y su estética particular lo convirtieron en un vehículo querido por generaciones.
