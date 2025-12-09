Así sería el nuevo Citroën Méhari: la versión 2027 del histórico auto

El Citroën Méhari, uno de los autos más originales y recordados por su carrocería plástica y espíritu aventurero, volvió a cobrar vida gracias a una recreación realizada con inteligencia artificial, que imagina cómo sería una versión 2027 basada en sus características reales. La propuesta revive al icónico vehículo francés.

Citroën Méhari 2027: la versión moderna del ícono playero

La recreación conceptual toma como base la estética del Citroën Méhari, famoso por su carrocería de plástico ABS, su ligereza y su diseño abierto pensado para actividades recreativas. El concepto 2027 respeta esa esencia, pero incorpora elementos actuales:

Carrocería modular de líneas simples, inspirada en el plástico original

Faros LED redondos, homenaje a las ópticas clásicas

Techo desmontable, como en el modelo histórico

Guardabarros marcados y estilo off-road liviano

Llantas pequeñas, fieles al espíritu utilitario

Colores vibrantes, característicos del Méhari

Este modelo no existe: es solo una invención de la inteligencia artificial, construida en base al ADN del vehículo original.

Cómo era el Citroën Méhari real: diseño, motor y características

Presentado en 1968, el Citroën Méhari fue uno de los vehículos más originales de su época. Su carrocería de plástico termoformado lo hacía liviano, resistente y perfecto para actividades rurales y recreativas. Con el tiempo, se convirtió en símbolo de playa, verano y vida al aire libre.

Entre sus características destacadas:

Motor bicilíndrico refrigerado por aire, de baja cilindrada

Tracción delantera y versiones con tracción 4×4

Carrocería plástica, inmune a la corrosión

Peso extremadamente liviano

Configuración abierta, con techo desmontable y puertas sencillas

Confort básico pero ideal para su propósito utilitario

Su sencillez mecánica y su estética particular lo convirtieron en un vehículo querido por generaciones.