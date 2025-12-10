Mapa del empleo público en Río Negro: proyección con aumento para el 2026

El mapa del empleo público rionegrino es parte de las proyecciones que el Gobierno plasma en el presupuesto 2026 y evidencia un incremento del 7% de la plantilla, con fuerte impacto en los agentes con contratos temporarios y más cargos superiores.

En el último año y medio estuvo en vigencia el plan de retiro voluntario para agentes que cumplan ciertos requisitos, pero esa medida no generó un gran impacto y todo lo contrario lejos de reducir la cantidad de recurso humano, la Provincia mantiene su esquema con un incremento moderado para el próximo año.

El Presupuesto 2026 contempló 63.007 agentes estatales de la planta permanente, temporaria y retenidas, un 7% más que la proyección para el 2025, sin embargo, en los cargos de autoridades superiores, que abarca a los funcionarios y cargos políticos, esa curva sufre un fuerte aumento del 38,4% respecto de el año en curso y llegaría a 652 personas, cuando en 2025 era 471.

Las cifras corresponden a la administración central, organismos descentralizados y entes de desarrollo.

En el caso de los agentes estatales, la proyección es que 45.536 personas estén en la planta permanente, con una variación del 3,15% respecto de este año; mientras que entre los cargos temporarios se estima un 31% más, con 13.083 agentes. El impacto negativo está dado en los cargos retenidos, mayoritariamente del esquema educativo, que sufrirá una merma del 9,8%.

Entre el personal contratado por horas cátedra también se prevé un aumento para el 2026, con 9,25% más de horas otorgadas, llegando a 277.386 horas reconocidas. Esta modalidad contractual tiene su mayoría en el Consejo Provincial de Educación, pero también se suman este tipo de convenios en el Instituto Provincial de la Administración Pública y en la Policía de Río Negro, que tiene sus escuelas de formación.

Otros poderes y organismos de control con menos personal

En otros poderes del Estado y organismos de control la balanza del personal es negativa con una caída promedio del 3,6%. Entre la Justicia, Legislatura, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensoría del Pueblo suman 5.289 agentes de los cuáles 882 son autoridades superiores.

La mayor estructura de los otros poderes la tiene el Judicial con 3.146 agentes y 756 autoridades, entre las que se incluyen los funcionarios y magistrados. Sin embargo, proyecta una caída del personal del 4,8% con un impacto mayor entre los trabajadores, del orden del -6,3%.

El Poder Legislativo proyecta para el próximo año 1.046 trabajadores, con una paridad entre la planta permanente y los temporarios, y 71 autoridades.

En los organismos autofinanciados, entre los que se incluyen Lotería, Instituto Autárquico del Seguro, Ente compensador de daños por granizo, IUPA, Ipross y ATUR, se proyecta un 5,7% más de persona, siendo el último organismo nuevo en la estructura aunque de bajo impacto en recursos humanos porque solo cuenta con 15 agentes y una autoridad.

En el caso del IUPA, que fue señalado años atrás por la cantidad de personal, sigue en aumento y pasará de 692 a 735, entre trabajadores y autoridades. En este caso, se evidencia el pase a planta permanente con los concursos de cargos que se cumplieron este año ya que baja la planta temporaria de 392 a 130 personas y aumenta la permanente de 287 a 605.