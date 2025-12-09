ESCUCHÁ RN RADIO
Orégano y vinagre de manzana: para qué sirve mezclarlos y qué beneficios tiene 

Conocé los beneficios de esta combinación y cómo aprovecharla al máximo en tu casa. 

Redacción

Orégano y vinagre de manzana.

El orégano y el vinagre de manzana son dos ingredientes que casi nunca faltan en las cocinas. Sin embargo, no todos saben que también tienen otros beneficios al mezclarlos y poder aprovechar en el hogar. 

Esta combinación no solo sirve para limpiar y desinfectar, sino que también se usa para renovar la energía de los ambientes y mantener alejados a los insectos. 

Para qué sirve la mezcla de orégano y vinagre de manzana 

Limpieza profunda y natural: El vinagre de manzana es famoso por su capacidad para desinfectar, eliminar olores y combatir bacterias. Si le sumás orégano, que tiene propiedades antimicrobianas, el resultado es un limpiador casero ideal para pisos, mesadas y muebles. 

Renovación energética: En muchas prácticas, el aroma del orégano ayuda a cortar la pesadez de los ambientes, mientras que el vinagre actúa como un neutralizador de malas vibras. Por eso, la mezcla se usa para liberar espacios cargados o después de discusiones. 

Repelente de insectos: El olor fuerte del orégano y el vinagre resulta insoportable para mosquitos, mosquitas de fruta y hormigas. Pulverizar la mezcla cerca de puertas y ventanas ayuda a mantenerlos bien lejos. 

Cómo preparar la mezcla de orégano y vinagre de manzana 

  • Poné 1 cucharada de orégano en un frasco. 
  • Cubrilo por completo con 1 taza de vinagre de manzana. 
  • Cerrá bien y dejá reposar entre 12 y 24 horas para que el orégano libere todos sus compuestos. 
  • Si lo vas a usar como limpiador, colalo. Si lo querés como ambientador, podés dejarlo tal cual. 

Cómo usar la mezcla en tu casa 

  • Para limpiar: Rociá la mezcla sobre trapos, pisos o superficies. También podés agregar un chorrito a un balde con agua para potenciar la limpieza. 
  • Como spray energético: Cargá la mezcla en un rociador y aplicala en rincones, entradas, pasillos o donde sientas el ambiente pesado. 
  • Para ahuyentar insectos: Aplicá en marcos de ventanas, debajo de la mesada y alrededor de puertas. 

