Cientos de turistas varados intentan reprogramar sus vuelos en Bariloche

El paro aeronático de 24 horas se hizo sentir en Bariloche. Cuando la oficina de Aerolíneas Argentinas en la calle Mitre abrió sus puertas este jueves a las 9, la cola de gente que aguardaba se extendía al menos unos 150 metros. «Van a ir pasando de a cuatro personas«, advirtió un agente de seguridad en el ingreso.

Jorge es de Buenos Aires y llegó a Bariloche días atrás, junto a dos sobrinos menores de edad. Un mail a última hora del martes lo informaba sobre la cancelación de su vuelo de regreso debido al paro aeronáutico.

«Ayer llamé durante todo el día buscando algún tipo de información y no me atendieron. Habré estado unas 6 horas al teléfono con el conmutador de la empresa. En el aeropuerto no había nadie y en la oficina de Aerolíneas tampoco», fustigó Jorge que confiaba en una reprogramación inmediata de su vuelo.

¿Qué implica alargar obligatoriamente los días de vacaciones? «Más gasto en alojamiento, comida, no poder iniciar las clases para mis sobrinos, sumado al estrés que tienen los padres que los esperan en Buenos Aires. Yo debía seguir viaje en auto y todo esto me cambia todo», señaló.

A pocos metros, Alicia, también de Buenos Aires, aguardaba su turno. Supo del paro a través de las noticias y a los pocos minutos, recibió un mail donde le informaban de la cancelación de su vuelo. «Nos pasamos llamando a un 0800 y nos decían que no había operadores y las oficinas estaban cerradas. Un día más en Bariloche podemos pagar, pero queremos saber si habrá un resarcimiento«, dijo la mujer.

Jacobo, de Estados Unidos, resaltó el alto costo de tener que esperar una reprogramación de su vuelo a Buenos Aires, donde además, lo espera otro vuelo a Montevideo. «Me modifica todo el viaje que tenía previsto«, mencionó.

Victoria vacacionaba en Bariloche y debía regresar a su trabajo este viernes. «El otro problema es que hay infinidad de gastos que no estaban considerados. Vamos a esperar que nos den alguna respuesta favorable dentro de todo este contexto», señaló.