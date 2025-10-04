Cierran un paso de Neuquén a Chile: en pleno octubre la nieve complica el tránsito en la frontera

Nieve en Pino Hachado, el paso más concurrido entre Neuquén y Chile.

Desde Vialidad Nacional informaron que la nieve y el hielo afectan el tránsito en uno de los pasos de Neuquén a Chile más concurrido: Pino Hachado. Por eso, decidieron cerrar el cruce durante todo el sábado 4 de octubre desde las 17 horas.



«Intransitable a partir de las 17 y por el resto de la jornada debido a condiciones climáticas adversas. Calzada con hielo y nieve», indicaron desde el organismo.



Ante cualquier inconveniente piden comunicarse al Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs. Llamá al 0800-222-6272 o 0800-333-0073 o escribí a atencionalusuario@vialidad.gob.ar

Sábado de intermitencias en el paso Pino Hachado

El sábado comenzó con una alerta de cierre total, ya que las autoridades comunicaron inicialmente que el paso se encontraba intransitable debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada.

Aunque a las 9:30 se reportó una ventana de estabilidad, permitiendo la reapertura con pedido de circular con extrema precaución. Sin embargo, la mejora fue breve.

Con el correr de las horas, las condiciones climáticas adversas se intensificaron y las autoridades tomaron la decisión de volver a cerrar el cruce, manteniendo la interrupción del tránsito durante el resto de la jornada.

Alerta amarilla en Neuquén este sábado: las zonas afectadas

La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta amarilla, según comunicó el Servicio Meteorológico Nacional. En la zona de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, zona baja de Aluminé, zona baja de Huiliches y la zona baja de Lácar «el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

En la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín también rige una advertencia este sábado, pero «por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes».

«En zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs.

En zona de meseta, se esperan valores entre 10 y 20 mm en 24 hs», informaron. Además, «no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas».

La Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y el Sur de Aluminé se encuentra bajo alerta por precipitaciones y probabilidad de nieve.