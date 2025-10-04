Impactante vuelco en la Ruta 237: dos personas fueron derivadas a Piedra del Águila

La Ruta Nacional 237 fue escenario de otro impactante siniestro vial. Cerca del mediodía un vehículo sufrió un fuerte vuelco y como resultado, sus dos ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital de Piedra del Águila.

Vuelco en la Ruta 237: qué pasó con los ocupantes

El siniestro vial se registró minutos después de las 12 en el kilómetro 1398 sobre la Ruta Nacional 237. Los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que, tras recibir la alerta, arribaron al sitio y constataron que se trataba de un «autovuelco», es decir que no hubo terceros involucrados.

Si bien aún se intentaba esclarecer cómo ocurrió, se pudo saber que el conductor perdió el control y pese a que intentó retomarlo, volcó. El auto que era ocupado por dos personas, dio varios tumbos y terminó sobre uno de los márgenes de la vía nacional.

Foto: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

Los ocupantes del vehículo tuvieron que ser rescatados y luego fueron derivados en ambulancia al hospital de Piedra del Águila. Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.