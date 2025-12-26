Cinco chicos buscan una familia solidaria en Río Negro: convocan a hogares de acogimiento urgente

En Río Negro, desde el programa Familias Rionegrinas Solidarias buscan resguardo «de forma urgente» para dos grupos de hermanitos de entre 2 y 10 años. Se trata de cinco niños que, por medidas excepcionales de protección, fueron separados de su entorno familiar y necesitan un hogar que garantice sus derechos mientras se define su situación judicial. La medida busca además evitar la institucionalización.

«Estamos ante una medida urgente», explicó en comunicación conDiario RÍO NEGRO, Andrea Luengo, operadora técnica de Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y señaló que si bien existen convocatorias abiertas de manera permanente, «los emergentes hoy son estos cinco niñitos, para los que sí o sí tenemos que encontrar una familia».

«Familias Solidarias» es un programa de la SENAF que promueve el acogimiento temporal para menores de 18 años quienes, por una medida excepcional, debieran ser separados de su núcleo familiar conviviente. Esta medida de protección de derechos se utiliza cuando se agotaron todas las medidas de protección integral por lo que la separación de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar resulta necesaria para garantizar su integridad física o mental.

Se debe destacar que el acogimiento es transitorio mientras se resuelve la situación judicial que dio inicio a la separación del niño de su medio familiar de origen. Por lo que se distingue completamente de los procesos de adopción. Luengo detalló: «estos niños tienen un equipo de origen que trabaja para revertir la situación familiar. A veces se logra y otras veces se avanza hacia un dictamen de adoptabilidad, que es otro proceso judicializado”.

Uno de los casos corresponde a tres hermanos de cuatro, seis y diez años, quienes debieron ser apartados de su núcleo familiar. Ante la falta de acogimiento inmediata, actualmente se encuentran de manera provisoria en un Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) ubicado en El Bolsón. «Como no teníamos familia en lo inmediato, por ahora están residiendo en un dispositivo, lo que antes se conocía como hogar». En este caso, la convocatoria de acogimiento está abierta para familias de Allen hasta Mainqué.

El segundo grupo está conformado por dos hermanos, una niña de dos y un niño de cinco, para quienes el llamamiento se extiende a lo largo de toda la provincia. La referente explicó que esto se debe a que los chicos no tienen referentes familiares en Río Negro. «La familia puede ser de cualquier localidad: Roca, Regina, Viedma, San Antonio. Es una convocatoria amplia», indicó.

En cuanto al tiempo de permanencia, señaló que puede variar según cada caso, aunque el plazo máximo es un año. «Puede ser un mes, tres meses o más, depende de cómo avance el proceso», apuntó. Además, la operadora remarcó que el objetivo es no separar a los hermanos, aunque reconoció que la urgencia obliga a flexibilizar ese criterio. «Lo ideal es que estén juntos, pero si no se consigue una familia para los tres, pueden ser familias diferentes. De todas formas, se garantiza la vinculación entre hermanos para que no pierdan contacto», aclaró.

Conocé los detalles para ser una Familia Solidaria

Al programa pueden postularse parejas, personas solas, familias monoparentales y de la diversiad sexual. Siempre que no sean parte del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivo (RUAGFA), «ese es uno de los requisitos principales: para ser familia solidaria no tiene que existir el deseo de adoptar, porque son programas distintos», subrayó.

Otros de los requisitos que deben cumplir son:

Ser mayor de 25 años de edad.

No tener antecedentes penales.

Que todos los miembros de la familia esten de acuerdo en participar. La familia tiene que estar dispuesta a trabajar con el equipo de profesionales en todo el proceso de acogimiento.

Que la intención no sea adoptar.

Los interesados en formar parte de las familias rionegrinas que cumplan con los requisitos mencionados, se pueden acercar a las oficinas de SENAF en Roca ubicado en las calles Rodhe y Córdoba. También se pueden pre-inscribir en el Banco de Familias Solidarias. Posteriormente, el personal de SENAF se pondrá en contacto para una entrevista personalizada.

El proceso de admisión además de entrevistas incluye evaluación psicológica, informe socioambiental, antecedentes penales, certificado médico y constancia de no ser deudores alimenatarios. «No es necesario que la persona sea pudiente, pero sí que las condiciones habitacionales sean adecuadas para garantizar los derechos del niño» explicó.

Sobre los tiempos de evaluación y de espera para recibir a los niños, señaló que pueden ser breves, ya que lo que más tarda es realizar los diferentes certificados médicos de buena salud o de antecedentes penales. «Si la familia está realmente interesada, el proceso puede llevar una o dos semanas, dependiendo de los trámites. Desde el equipo tratamos de que sea lo antes posible», aseguró.

Finalmente, la referente remarcó la importancia de que la decisión de ser una familia solidaria «pase por la empatía de las personas de la zona, y el deseo de querer ayudar a estos niños» para así garantizarles todos los derechos que les corresponden.