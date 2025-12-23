Con regalos y acompañamiento, Papá Noel solidario volverá a recorrer barrios y hospitales de Viedma y Patagones

Este 24 de diciembre, la figura de Papá Noel volverá a recorrer Viedma y Carmen de Patagones con una misión que se repite desde hace más de una década: llevar regalos, caramelos y un momento de alegría a niños y niñas que atraviesan situaciones difíciles. La iniciativa, conocida como Papá Noel Solidario, es impulsada por Andrés Riquelme, integrante de la Asociación Civil Barrios Unidos de Viedma.

Riquelme, vecino de la capital rionegrina y de 40 años, explicó que el proyecto nació hace 11 años con la intención de que los chicos de la comarca puedan recibir un regalo en una fecha especial y, aunque sea por un momento, olvidarse de las situaciones complejas que muchas veces atraviesan en sus vidas.

«Para mí es importante porque en mi infancia me hubiese gustado recibir de alguien, en este caso una figura como Papá Noel, un regalo, un abrazo o una simple palabra de aliento que te dé fuerzas para seguir y pelearla día a día», expresó.

El referente social remarcó que la realidad de muchos niños que viven en barrios vulnerables, hospitales u hogares es difícil, y que por eso cada año intenta hacer algo diferente. «Es complicado lo que viven muchos chicos, por eso siempre trato de hacer algo distinto para ellos«, señaló.

El recorrido incluye hospitales y hogares de Viedma y Patagones, donde los chicos reciben regalos y acompañamiento. Foto: gentileza.

En esta edición, la convocatoria solidaria logró reunir alrededor de 11 mil bolsitas de caramelos y dos mil juguetes, todos donados en un lapso de apenas doce días. Según contó Riquelme, las donaciones llegaron desde distintos puntos del país y fueron posibles gracias al aporte de vecinos y comerciantes. «Salgo negocio por negocio a pedir caramelos y juguetes. Sin la ayuda de la gente esto no sería posible», afirmó.

La travesía solidaria que se repite cada 24 de diciembre en Viedma y Patagones

El recorrido de este 24 de diciembre volverá a ser intenso y cargado de emoción. Andrés se pondrá nuevamente el traje de Papá Noel y recorrerá Viedma a bordo de un camión autobomba de bomberos. A las 12.30 cruzará el puente nuevo hacia Carmen de Patagones, donde lo esperarán bomberos de la localidad, personal de Tránsito y Defensa Civil para continuar con la entrega. La jornada solidaria se extenderá entre seis y ocho horas e incluye visitas a hospitales y hogares.

Andrés Riquelme, impulsor de la iniciativa Papá Noel solidario, durante la recorrida navideña por la comarca. Foto: gentileza.

«Llevo muchas bolsas de juguetes y caramelos, pero me traigo una bolsa llena de historias y momentos que marcan mi vida y me dan fuerzas año tras año para volver», relató. También aseguró que cada edición representa un nuevo desafío. «Cada año tiene que ser mejor para poder darle a los chicos lo que están esperando. Papá Noel es esperado cada 24 y ya es una tradición en Viedma y Carmen de Patagones».

La iniciativa fue declarada de interés social y cultural en Viedma y Carmen de Patagones. Foto: gentileza.

La iniciativa fue declarada de interés social y cultural tanto por el Concejo Deliberante de Viedma como por el de Carmen de Patagones. Para Riquelme, ese reconocimiento refuerza el carácter colectivo del proyecto. «Lo más lindo es que esto es social y lo hace la gente. Sin los vecinos que se unen a esta gran maratón, no existiría», sostuvo.

Finalmente, destacó que el objetivo es siempre ofrecer lo mejor. «Para darle a otro tenemos que dar siempre lo mejor, porque los chicos que están viviendo situaciones complicadas necesitan lo mejor de nosotros», concluyó.