Cipolletti controla con una cámara el tránsito sobre la Ruta 151 para evitar choques en el puente

La integridad del puente de la Ruta 151 es una preocupación de muchos años para los vecinos de Cipolletti. Principalmente, para quienes fueron usuarios del Tren del Valle y tuvieron que resignarse a perder el servicio que hoy conecta a Neuquén únicamente con Plottier. El choque de los camiones sobre la estructura por la que pasa un importante tránsito de vehículos particulares, pero también de la industria petrolera, obligó al municipio a tomar cartas en el asunto. A la cartelería, se le sumó un tope de caños para limitar la altura permitida y en las últimas horas comenzó a funcionar una cámara de seguridad.

El dispositivo instalado el domingo, permite registrar en vivo el tránsito debajo del puente y sirve para vigilar posibles inconvenientes con camiones que omitan las advertencias. Las imágenes servirán para sustentar las cuantiosas multas que el municipio anticipó a quienes choquen las vías.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, había dicho a RADIO RÍO NEGRO: «No vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando una obra que no se va a hacer«.

«Todos sabemos que el tren de pasajeros no vuelve porque Ferrosur no habilita a Trenes Argentinos al paso del tren porque los camiones chocan y presentan un peligro a la formación. La solución de fondo está en Vialidad Nacional, que tiene que hacer la obra para bajar la ruta, el proyecto está hecho pero se canceló la obra pública. Por eso el municipio buscó una alternativa más creativa para que los camiones no continúen chocando», destacó el jefe comunal.

El mandatario explicó que las multas a las empresas propietarias de aquellos camiones que no respeten la altura máxima de 4.10 mts irán desde $1.000.000 a $6.500.000.

«Cuando veamos que no tengamos siniestros, o que sobrepasemos esta realidad de tener un choque por semana, vamos a volver a las charlas con Ferrosur para la vuelta del tren de pasajes. No corresponde a la municipalidad realizar estas medidas pero no íbamos a quedarnos de brazos cruzados«, manifestó Buteler.