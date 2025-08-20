Cipolletti: incautaron carne de un matadero clandestino y multaron al dueño

La carne incautada fue valuada en cerca de un millón de pesos. Foto: Policía de Río Negro.

Durante la mañana del martes, cerca de las 11, se llevó adelante un operativo en Cipolletti para desarticular un punto de venta ilegal de carne. La intervención permitió decomisar un ternero de unos 350 kilos en un matadero junto a diferentes elementos vinculados con la faena clandestina.

Un operativo con resultados inesperados en un barrio cipoleño

Además, las autoridades municipales labraron actas de constatación e infracción, ya que el establecimiento no contaba con la habilitación exigida para la comercialización de productos cárnicos.

El operativo en Cipolletti permitió secuestrar un ternero de 350 kilos.

Según detallaron los efectivos, se trató de un trabajo conjunto con el municipio para frenar la venta irregular en la zona. El espacio intervenido funcionaba sin los controles sanitarios correspondientes, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.

En ese marco, la División Rural colaboró en el traslado del animal y en la verificación de las condiciones del procedimiento. Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan garantizar que la cadena de distribución cárnica se cumpla en regla.

La carne incautada tendría un millonario valor en el mercado local

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la carne secuestrada ronda el millón de pesos. Por su parte, desde el municipio subrayaron la importancia de respetar las normativas sanitarias y de habilitación, tanto por la salud pública como por el cumplimiento de la ley.

Desde la Policía de Río Negro precisaron que el procedimiento fue coordinado por el área de Comercio municipal, con apoyo del destacamento 128° de Ferri y la División Rural.