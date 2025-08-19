Golpe al comercio ilegal en Neuquén: 200 kilos de carne incautados a la salida del Mercado Concentrador

Cerca de 200 kilos de carne fueron decomisados en un procedimiento realizado a las afueras del Mercado Concentrador de Neuquén, que eran transportados en una traffic y a unos 15º de temperatura. El gerente del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), Andrés Piotti López, indicó: «constatamos pérdida de la cadena de frío y la falta de amparo sanitario, dos condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto”.

El hallazgo de carne en mal estado encendió las alarmas en Neuquén

El operativo se llevó adelante en calle Ingeniero Luis Alonso de Centenario, a las afueras del Mercado Concentrador de Neuquén, el pasado viernes a las 14. Allí una traffic transportaba cortes con hueso, sin hueso y chacinados. Los agentes constataron que no cumplían con la normativa obligatoria de conservación ni con la documentación exigida.

Además, se verificó la pérdida de la cadena de frío mediante la toma de temperatura, lo que representa un riesgo directo para los consumidores. La mercadería tampoco tenía amparo sanitario, requisito indispensable para garantizar su trazabilidad.

De acuerdo a lo informado, la acción fue desarrollada en forma conjunta por el CIPPA, la Policía de Neuquén, Senasa y las áreas de Bromatología y Tránsito de Centenario.

El decomiso de 200 kilos se suma al de 890 kilos en Senillosa, la semana pasada.

Este decomiso se suma a otros operativos que el gobierno realiza en distintos puntos del territorio. Las autoridades destacaron que la medida busca proteger la salud pública y evitar que carne en mal estado llegue al consumo.

Los controles de carne en Neuquén no se detendrán, advierten desde el CIPPA

Piotti López destacó que “estos operativos, que el Gobierno de Neuquén lleva adelante a través del CIPPA, son posibles gracias a la tarea conjunta con Senasa, las áreas municipales y la Policía del Neuquén. Vamos a continuar con los controles en distintos puntos de la provincia para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los consumidores”.

El procedimiento incluyó además controles sobre productos frutihortícolas con restricciones sanitarias, que no pueden ser comercializados en la provincia debido al riesgo que representan para la salud.

Cabe recordar que el jueves pasado se habían decomisado 890 kilos de carne en Senillosa. Esa carga tampoco contaba con habilitación para transporte ni documentación sanitaria.

Con este último operativo, las autoridades reforzaron el mensaje de que los controles seguirán siendo estrictos para evitar el ingreso y la circulación de productos que puedan comprometer la salud de la población.