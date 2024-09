Dicen que nadie llega solo a este mundo, ni tampoco se viene con el libro en blanco. Una corriente de la psicología sostiene que desde el minuto cero de nuestro nacimiento en este tiempo real estamos marcados por vidas pasadas. ¿Reencarnaciones? Algo de eso hay.

Pero quien mejor lo puede explicar es la psicóloga y terapeuta Claudia Sirito, que presentará su libro “Entrelazados” el domingo 15 de septiembre en el auditorio Marcelo Berbel de la Feria del Libro que comenzará mañana en el Parque Central de la ciudad de Neuquén. El encuentro comenzará a las 17 y luego la autora estará disponible para la firma de ejemplares.

Pero eso no será todo. Al día siguiente dictará un taller presencial, “Conexión con el alma”, de 17 a 19, en el salón Vintage de avenida Argentina 480, tercer piso. El arancel tiene un valor de 22.000 pesos. Quienes quieran participar deberán llevar un anotador, lapicera, mat de yoga o manta y un cubre ojos.

Como para entender un poco esto y antes de presentar el libro, hay que decir que las terapias de vidas pasadas tienen su base fundacional en Brain Weiss, un médico estadounidense, pionero en esta disciplina dentro de la psicología.

“Hay cuestiones en nuestras vidas que no sabemos cómo resolver porque tampoco sabemos de donde vienen. Y es porque venís arrastrando de otras vidas algún conflicto, alguna pérdida que en otras vidas no pudiste resolver y lo tenés latente acá”, explicó Claudia Sirito.

La profesional explicó que mediante una hipnosis leve y una relajación profunda, estando en estado consciente, el paciente puede conectar con historias pasadas, encontrar el origen de su trauma presente y resolverlo. Un ejemplo sencillo:“A veces sentimos que una persona no nos cae bien, a pesar de que no nos hizo nada en el presente, pero no hay conexión. Esa es una persona que nos encontramos en otras vidas y arrastramos esa mala convivencia. Con la terapia de vidas pasadas podemos entender qué fue lo que pasó y resolverlo”.

En esto juega también la intuición. Uno no sabe algo sobre una situación o sobre un persona, pero lo intuye y al tiempo se da cuenta de que no estaba equivocada su intuición. “Pues es eso. La intuición es nuestro GPS. Si lo podés relacionar con tus vidas pasadas lo vas a poder resolver y además solucionarlo”, agregó Sirito.

De todo esto se trata el libro “Entrelazados” que luego se la Feria del Libro de Neuquén, lo presentará en San Martín de los Andes, el miércoles 18 de septiembre, a las 16, en el Espacio Darsan, ubicado en Callejón de Gingins y Puttkamer. La entrada es libre y gratuita.

Ese mismo día, desde las 17 a las 19, en el mismo lugar, estará realizando su taller de vidas pasadas para el público en general. El arancel en este caso es de 18.000 pesos.

Todos los talleres se pueden abonar por transferencia, Mercado Pago o efectivo.