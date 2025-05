Santiago Jara y otro gol clave en Cipolletti: «Todos demostramos las ganas de jugar»

Santiago Jara volvió a darle soluciones a Cipolletti al entrar desde el banco de suplentes en el gran triunfo que logró este domingo ante Germinal en Rawson para quedar escolta en el Federal A.

Venía de convertir en el 3-0 contra Santamarina en La Visera de Cemento también con un ingreso clave desde los relevos.

«Estoy contento por poder ayudar al equipo, ya sea de titular o suplente. Todos queremos estar y eso queda a la vista, no soy el único que entró del banco e hizo un gol. El plantel demuestra sus ganas y si uno no está al 100% se nota», destacó Jara en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Uno siempre quiere ser titular, pero salir desde el banco no es algo necesariamente malo. Somos todos importantes. En este caso mis compañeros hicieron el mayor desgaste y yo agarré a los defensores más cansados cuando entré«, evaluó sobre su rol en el equipo.

El gol de Jara fue a los 42 del segundo tiempo en una gran acción individual. «Recuperamos la pelota ahí arriba. Es una virtud porque seguíamos presionando al minuto 87. Cristian (Ibarra) giró y me la dio. Enganché para pasar al central y se me fue un poco larga. La llegué a puntear ante el otro central y me rebotó cuando él quiso despejar. Me quedó adelante de nuevo y pude definir cruzado«, describió sobre su tanto.

A priori, el empate no era un mal resultado para el Albinegro que al final se llevó mucho más. «En esta categoría que es tan difícil sacar un punto de visitante no es algo malo. Pero nos teníamos fe para traer la victoria», comentó Jara.

«El primer tiempo fue muy trabado, no hubo tantas situaciones claras. En el segundo tiempo se notó la diferencia, lo pudimos sacar adelante. Estuvimos más tranquilos para manejar la pelota», analizó sobre el partido en Rawson.

El próximo domingo, Cipo recibirá a Olimpo. «El presente que tenemos como locales nos ilusiona, creo que la gente siente lo mismo. El partido con Olimpo, que es un grande de la categoría y viene con los mismos puntos que nosotros, motiva a cualquiera. Los tres que vienen de locales son importantísimos pero vamos partido a partido», aseguró Jara.

Escuchá a Santiago Jara en Río Negro Radio

