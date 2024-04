Colecta en Bariloche: preocupa la demanda creciente de alimentos y la temporada baja

“No hay sustento para poner en la mesa”. Ante la desesperante demanda de alimentos, Cáritas Bariloche impulsa una campaña solidaria «Nutriendo esperanzas» con el fin de recolectar alimentos no perecederos.

Desde la institución recalcaron que la campaña surgió a partir del pedido de las comunidades parroquiales que comenzaron a recibir una mayor demanda de alimentos.

“Apelamos a la solidaridad de la gente de Bariloche que siempre nos apoya. Los recursos que aportaba el estado municipal, provincial y nacional se cortaron. En algunos casos, definitivamente; en otros, se han achicado”, planteó Ana Orte, vicedirectora de Cáritas Bariloche.

Cáritas reparte alrededor de 1.000 módulos por mes del Programa de Abordaje Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Pero, aseguran que hoy, la demanda supera lo que disponible.

Orte recordó que la institución suele realizar la colecta anual en junio. Con lo recaudado se compran alimentos para el resto del año. “Este año la coyuntura del país nos hace salir a hacer una campaña extra de recolección de alimentos. Nos están acompañando escuelas como Don Bosco, María Auxiliadora, Fasta y San Esteban”, indicó.

Las donaciones se pueden acercar hasta el 20 de abril a la sede de Cáritas Diocesana, en Chubut 840, o a la librería A4 Gráfica, en San Martín 440. También se pueden hacer transferencias con el alias CARITAS.BARI.SUMATE.

«Tenemos muchos pedidos de algunos comedores que no dependen de Cáritas pero que están en territorio. No estamos pudiendo ayudar porque no tenemos alimentos. Notamos que se está desbordando«, advirtió Orte, al tiempo que recalcó que «se vienen los peores meses hasta la temporada alta, cuando la gente de bajos recursos vuelva a tener changas que los ayude a subsistir«.

Dijo que el problema ya no solo afecta a las familias más vulnerables. «Hay tantos otros que no se están acercando y tienen necesidades por la falta de trabajo. Siempre armamos una venta de locro el primero de mayo para comprar alimentos, pero este año nos vimos obligados a empezar a fines de marzo«, señaló.

Orte consideró que la demanda de alimentos siempre existió en el territorio. «Pero era más esporádico. Ahora la demanda es diaria. La gente va un día a un merendero y otro día a otro. Y por otro lado, los merenderos tienen más demanda y menos recursos», señaló.