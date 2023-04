Comerciantes de Cipolletti exigen medidas concretas para frenar la ola de robos en la ciudad

Desde el área comercial, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter manifestó que los robos han incrementado y lamentablemente nadie hace nada. Aseguró que en muchos casos los delincuentes ya están identificados por los comerciantes e incluso ellos implementan medidas, pero lamentablemente la justicia no acompaña y rápidamente quedan en libertad. Esta misma situación ocurre en todos los barrios de la ciudad.

En Cipolletti la inseguridad no da tregua, durante las últimas semanas ocurrieron más de diez hechos delictivos en diferentes sectores. Asaltos en la vía pública, robos en el hospital, en comercios, arrebatos y amenazas, son algunos de los hechos que se denunciaron en las diferentes comisarías.

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CIC), José Luis Bunter, explicó que esta situación no surgió ahora, sino que es un problema que se viene gestando hace tiempo y no hay medidas concretas. Comentó que durante el mes de marzo llegó una comitiva de nuevos efectivos policiales a la ciudad por un pedido del área comercial.

Aseguró que «el sector comercial es el más atractivo para los delincuentes y por lo tanto son los más vulnerables. Lo mismo ocurre en los barrios que están extremadamente desprotegidos. Cada barrio puede dimensionar la inseguridad que tiene”.

Desde el sector buscan proponer una mesa de diálogo con las autoridades pertinentes para darle una solución al problema. Anunció que están buscando fijar una fecha para una reunión con el fiscal Santiago Márquez Gauna, Lucas Pica, la jueza de paz, el jefe de la unidad regional V y el consejo de seguridad para lograr una solución en conjunto.

«Hoy la policía cumple con su función, pero hay algo que no se entiende: agarran al delincuente, pero cuando uno termina de denunciar ya están en libertad. Queremos seguridad de que el delincuente pague su condena de una forma u otra”, expresó en LU19.

El presidente de la cámara de comercio local aseguró que «la justicia no toma cartas en el asunto». «Hasta dónde va a llegar esto, hasta que pase una desgracia y la gente se levante de una manera desmedida. Ahí va a haber un problema extremadamente grande y ojalá no ocurra una tragedia”.

“Desde nuestro lugar queremos fomentar el sistema de denuncia. Hay que denunciar en la policía o la fiscalía porque si no se denuncia no se genera un mapa del delito y si no hay mapa del delito no existe la problemática. Por lo tanto, no pasa nada. Hay que declarar cada uno de los actos para generar el mapa delictivo para que las autoridades tomen medidas serias”, finalizó.