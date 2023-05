Comité contra la tortura en Neuquén: advierten que no está incluido en el presupuesto

Integrantes del Comité contra la tortura de Neuquén reclaman su urgente puesta en marcha. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Néstor Giménez, miembro del organismo, aseguró que han convocado al gobernador Omar Gutiérrez a una audiencia, pero siguen sin tener respuesta.

«Estamos preocupados porque en junio 30 cerraría el presupuesto para este año y no estamos en funcionamiento», remarcó el también coordinador patagónico de la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Explicó que si hasta entonces no se regulariza la situación, deberían esperar hasta diciembre para la aprobación del próximo presupuesto.

Aunque ya fueron designadas las personas que integrarán el Comité, todavía «hace falta toda una estructura» para que pueda funcionar: el lugar físico de trabajo y el presupuesto para viajar, ya que el rol contempla «visitar todos los lugares de alojamiento de la provincia», no solo las cárceles, sino también hogares de ancianos y de niños y niñas.

Recordó que es imprescindible la puesta en marcha, ante la grave situación carcelaria de Neuquén: a fines del 2022 una jueza ordenó que no ingresen más personas a la Unidad de Detención 11 y que se congele el plantel de la Unidad 12. La alternativa que encontró el gobierno fue comenzar a elaborar un convenio con San Luis para trasladar detenidos. Si bien aún no comenzó a aplicarse, Giménez manifestó su preocupación: «No entiendo por qué teniendo una provincia con recursos, no tenemos las unidades en condiciones, por qué tenemos que conveniar con otras provincias».

Señaló que, pese a que está previsto que las familias vayan a visitar a los detenidos, es muy difícil de aplicar. Aseguró que como exdetenido, conoce «cómo es el sistema a la perfección», y la provincia sigue sin garantizar el contacto de los presos con sus allegados en casos que deben viajar desde el interior.

Reclaman una audiencia con el gobernador Gutiérrez y la puesta en funcionamiento del Comité contra la Tortura antes del 30 de junio.

Escuchá al integrante del Comité contra la tortura de Neuquén, Néstor Gimenez, en RÍO NEGRO RADIO:

