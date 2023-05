Marcha en el centro de Neuquén: exigirán justicia por abusos en jardines de infantes

Las múltiples denuncias por abuso sexual en tres jardines de Neuquén conmocionó a la comunidad semanas atrás. Las familias de los jardines 32, 23 y 47 comenzaron un recorrido de pedido de justicia el cual contempla una marcha este lunes en el centro de la ciudad.

El viernes, las familias difundieron un comunicado en el que informaron acerca de la marcha de hoy y una de las voceras, Rosana Najul, dialogó con RIO NEGRO RADIO para dar más detalles. «Vamos a movilizar para pedir justicia, lo que corresponde, para que los abusadores están presos», manifestó.

La vocera indicó que desde el CPE no dieron respuesta, «no sabemos cuando van a comenzar las clases ni tienen docentes para reemplazar los cargos», comentó. «Tuvimos reuniones pero no hemos tenido respuesta de nada», expuso.

«Estamos reclamando que el jardín no se abra con los mismos docentes, queremos que cambie todo el plantel porque todos sabían y se callaron», relató la Najul. Detalló que desde se conocieron los casos de abuso no han tenido conversaciones con la cúpula de la institución. «Estaban al tanto de la situación y no dijeron nada», manifestó.

En cuanto a la medida de fuerza, la vocera de las familias indicó que llamaron a concentrar a las 10 en el monumento a San Martín para emprender el recorrido, que podría pasar por la fiscalía.

La consigna principal «Con los niñxs no! nunca más abusadores en jardines infantiles«, y la medida reúne a familiares de todas las instituciones afectadas, además invitaron a familiares del jardín 31, el establecimiento que el año pasado atravesó la misma situación.

Denuncias en jardines 23, 32 y 47

La ola de denuncias por abusos comenzó en el jardín 32, ubicado en Gran Neuquén Sur, cuando un padre alertó que su hija había contado que «un hombre verde cometía vejaciones». A él se le sumó otra madre, que relataba una situación similar y aseguraba que se trataba del profesor de música de la institución. Hasta ahora, se han registrado 25 denuncias formales contra el trabajador de la educación.

En paralelo, en el jardín 23, ubicado en el centro sur de la capital provincial, padres y madres se vieron consternados al enterarse que el profesor de educación física tenía una denuncia por tocamientos en abril y no había sido informada por los directivos.

El docente señalado, aclaró la Justicia, es una persona diferente al denunciado en el jardín 32 y está acusado de tocar a los niños durante sus clases. Luego de que se acumularan 10 presentaciones en su contra, al igual que en el caso anterior, se decidió apartarlo de su cargo.

A poco menos de 72 horas de que se conocieran las denuncias en los jardines 23 y 32, una nueva investigación contra dos docentes del jardín 47 de Rincón de los Sauces, impactó en el sistema educativo de Neuquén.

En este caso, se realizaron dos denuncias, que derivaron en un allanamiento en la casa de los profesores acusados, en donde se secuestraron celulares y computadoras por posible tráfico de fotos de niños y niñas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Rocío Rivero, quién además del allanamiento, solicitó una inspección ocular del establecimiento educativo y turnos para entrevistas en Cámara Gessell.

