Cómo cambió la fotografía en los últimos 50 años, en Roca

La magia de la fotografía en blanco y negro vive en los recuerdos de Alicia Delgado quien junto a su esposo Marcelo Nestares revelaron durante años esas imágenes en Roca.

También el reconocido fotógrafo José Luis Pierroni que trabajó en los dos diarios más importantes de Río Negro y Neuquén tuvo su experiencia cuando apenas estaba comenzando su carrera y realizaba fotos sociales.

La fotografía en Roca cambio mucho en los últimos 50 años y las anécdotas no faltan.

Alicia nació en 1939 y los 17 años estaba de novia con un apasionado de la imagen, Marcelo Nestares. Juntos fundaron una casa de revelado que lleva 54 años en la ciudad.

“Marcelo trabajaba con fotógrafos y ellos le fueron enseñando. Antes no había profesores, enseñaba al que sabía, para poder manejarse”, contó.

Las imágenes para poder revelarse tenían un tratamiento muy diferente al que reciben en la actualidad.

“La fotografía era en blanco y negro, en esos años tenías que revelar el negativo. Había un tanque, con un líquido especial, se ponía ahí el negativo y se revelaba. Se usaban cuatro líquidos”, contó.

“Había que estar dándolo vuelta continuamente hasta que se revelara. En unos minutos se hacía. Una vez que estaba revelado el negativo, después se sacaba. Y para imprimir la foto había una ampliadora que proyectaba la imagen con la luz abajo”, explicó.

Marcelo Nestares fundó la casa de fotos más histórica de Roca. Foto gentileza Foto Avenida

Alicia señaló que había una bandeja con líquidos que se preparaban en forma manual. “Marcelo los preparaba de a 12 litros, los tenía en damajuanas. Cuando se gastaba el líquido con el uso, se cambiaba”, mencionó.

“Mi marido trabajó en la fotografía de Rosa, que estaba en la Tucumán y cuando se pudo independizar, trabajamos en la casa de él. En el lavadero hacíamos la fotos, era el laboratorio, así arrancamos”, recordó emocionada.

Marcelo llevaba las fotos a domicilio y a veces los clientes iban a buscarlas a la casa de su madre donde trabajaba codo a codo con Alicia.

Cuando su hija Viviana tenía cuatro años fundaron Foto Avenida, ubicada en pleno centro de Roca, con otros dos socios, Donato Martín y Alfredo de Rosa. “A los poquitos años se fue de Rosa, después se fue Martín y quedó mi papá y mi mamá”, recordó la Viviana que hoy sigue a cargo de uno de los locales de fotografía más históricos de la región.

Alicia señaló que con el pasar de los años muchos vecinos se fueron comprando sus máquinas fotográficas y llevaban varios rollos a revelar. “A veces veníamos a las seis de la mañana a imprimir. Y antes también para revelar todo, para que a las ocho y media cuando se abría el negocio estuviéramos libres”, recordó.

Una foto especial

En 1993 José Luis Pierroni se encontró con la fotografía. Luego de dedicarse a otras actividades pudo hallar una profesión que le dio muchas satisfacciones.

Entusiasta comenzó su trayecto con el reconocido fotógrafo y docente de Roca que falleció en agosto de 2021 Adrián Álvarez.

“Pusimos un estudio fotográfico donde hacíamos revelado blanco y negro, pero lo aplicábamos a eventos sociales”, recordó.

Si bien hace varios años que se trabajaban las fotos en color, ellos seguían revelando rollos en blanco y negro para algunos clientes.

Pierroni es uno de los referentes del fotoperiodismo en la región. Foto Andrés Maripe

“Adrián era un fanático del blanco y negro, él preparaba los líquidos, compraba y trabajaba con el papel, hacía las fotos, yo todo eso lo aprendí con él”, contó Pierroni,

Incluso cuando realizaban fotos en casamientos, siempre regalaban una toma con estos dos colores.

“Después del civil llevábamos las parejas a la estación del ferrocarril y ahí hacíamos una foto en blanco y negro. Nosotros nos tomábamos el laburo de revelarla y hacer una copia y una ampliación. La enmarcábamos, y ese era el regalo de los fotógrafos en el casamiento”, recordó.

“Tenía un gran impacto llamaba la atención, así metíamos el blanco y negro”, contó emocionado.

Los cambios en el oficio

Pierroni pasó de realizar fotos sociales al enfocarse plenamente en el fotoperiodismo en 1996. “Empecé a laburar para la agencia en Roca de la Mañana del Sur, no tenía experiencia como fotoperiodista y ahí empecé a trabajar, a la par de los periodistas”, señaló.

Años más tarde en 2001 pasó a trabajar en el Diario Río Negro hasta el 2009.

El gran salto que vivió José Luis fue la digitalización. “Ahí se rompieron un montón de cosas. Una de las primeras cosas que se decía era que se iban a dejar de fabricar los rollos”, recordó.

“Me costó entender cómo el negativo iba a pasar a la computadora directamente y era con un escáner”, mencionó.

Pierroni se inició en el oficio junto al reconocido fotógrafo de Roca Adrián Álvarez.

Para Pierroni empezaron a pasar muchas cosas en poco tiempo. “Primero el escáner, después la forma de transmitir la foto. Después fue todo mucho más ágil, había mucho más volumen de imagen”, dijo.

Luego de que retiró del Diario Río Negro fundó una agencia de fotos que trabajó en ambas provincias.

“Recién estaban empezando a salir los primeros medios digitales y nosotros teníamos una agencia de fotos con cobertura en las dos provincias de Neuquén y Río Negro. Había ideado al sistema de acuerdo a lo que yo había visto en el diario y a como trabajaba las agencias como Telám, Reuters y AP”, describió.

Pierroni hoy tiene 70 años y se conmueve cada que revive esos momentos.

“Una vez que arranqué en la fotografía no me fui más”, finalizó orgulloso.

Los minilaboratorios de Kodak

“Recuerdo que estaba el laboratorio blanco y negro que tenía mi papá. En ese momento era solamente para hacer carné o fotos específicas”, contó Viviana Nestares, que actualmente está al frente del local Foto Avenida, ubicado en pleno centro de Roca.

Las fotos a color, se enviaban a revelar a Buenos Aires o Bahía Blanca. “En Buenos Aires estaba el laboratorio de Kodak y en Bahía Blanca había otro muy grande, donde se hacían ampliaciones”, explicó.

El plazo para el revelado era entre 10 y 15 días. “En una bolsa de correo, se ponían todos los rollos y se enviaban”, detalló.

Después Kodak les alquiló los equipos. “A todos los que éramos Kodak Express nos alquilaron el equipo para seguir trabajando. Nosotros alquilamos con laboratoristas y empezamos a imprimir la foto en una hora”, contó.

El mismo equipo que estaba en Buenos Aires, lo repartieron por todo el país.

En esos tiempos habían mandado además un equipo de revelado a Neuquén, para atender toda la demanda de la región.

Después terminó ese sistema de alquiler y “entre el 90 y el 95 más o menos, compramos el primer laboratorio nuestro. Ahí empezó el sistema en una hora hasta que empezó la era digital”, contó.

“Hoy me encanta estar con la computadora y diseñar, imprimir, o sea me gusta más esta época. El comercio en sí me gusta, que el cliente se vaya feliz con su foto”, expresó

Alicia y su hija Viviana siguen al frente del histórico local Foto Avenida de Roca. Foto Andrés Maripe

El laboratorista

El laboratorista Pedro Polizzi ingresó a trabajar en Foto Avenida en 1996.

“En esa época se llamaban minilabs, minilaboratorios. La firma, Kodak, instalaba en las grandes casas de fotografía los minilabs para atender la demanda del público”, señaló.

Polizzi explicó que cuando se inició la era color, “se empezaron a automatizar los procesos para darle más velocidad”.

El especialista comentó que con la era digital, “cuando arrancaron los sistemas de impresión no tenían buena calidad, todavía los laboratorios seguían siendo lo mejor”.

A medida que fueron mejorando los sistemas de impresiones digitales, las capacidades de las máquinas, el laboratorio fue quedando más relegado.

Polizzi destacó que la familia Nestares siempre apostó a la calidad, a la renovación tecnológica y a entregar lo mejor a la gente.