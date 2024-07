Cómo está la nena de 5 años que encontraron “muerta de frío” en Regina: detalles del caso

La región sigue conmocionada por el caso de la nena de 5 años que fue hallada sola en una calle de Regina, tiritando de frío, el domingo por la noche.

La vecina que la socorrió, señaló que la temperatura era de 7 grados bajo cero cuando junto a su hija encontraron a la pequeña.

«Automáticamente la tomé en mis brazos y la llevé al asiento trasero de mi auto. La niña estaba en un solo llanto, temblando, pálida y con las manos heladas», explicó.

Desde la fiscalía confirmaron que se intervino en el caso. “Se dio inmediata intervención al hospital, a la Senaf y a la Defensoría de Menores”, informaron.

Además confirmaron que la nena se encuentra en buen estado. Las fuentes señalaron que la madre de la pequeña tendría un padecimiento mental y que en principio no se va a iniciar ninguna acción penal contra ella.

También indicaron que luego de que la nena fue revisada por el personal médico del hospital, fue entregada a su abuela.

Este diario se comunicó con distintos funcionarios de la Senaf sobre el caso pero ninguno respondió a la consulta.

Encontró a una nena de 5 años «muerta de frío» en Regina: el reclamo de la vecina que la socorrió

La vecina llamada Paula contó que se preocupó mucho por la niña cuando la encontró en la calle y decidió darle resguardo en su hogar para luego llamar al 101 y pedir ayuda.

Sin embargo, para ella la respuesta de la policía fue lenta y se llevó una gran desilusión. «Me dijeron que iban a avisar a la comisaría de la familia y que me quedara esperando a que se acerque un patrullero.

Cuando llegaron, manifestaron que la Unidad de la Familia no había querido tomar el caso. Ahí fue cuando reaccioné mal, les dije que no podía ser que me dijeran eso con una nena sola y sin saber qué le pasó», comentó.

Después de unos cuantos minutos, la madre de la niña llegó al lugar, pero estaba en un estado que Paula describió como «desesperada y desorientada». «Nos dimos cuenta que la mamá tiene problemas mentales y dificultades en el habla. Lo único que pudo indicar es cómo llegar a la casa de su madre, que es la abuela de la niña», dijo.

Finalmente, tras una espera prolongada en la que permanecieron en la calle con la niña y la madre, la policía decidió llevar a la niña a casa de su abuela. Paula continuó acompañando a la nena y expresó su deseo de seguir el caso hasta que la Justicia determine una solución adecuada para la pequeña.