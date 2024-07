Encontró a una nena de 5 años «muerta de frío» en Regina: qué hacer ante estas situaciones

El domingo, una vecina de Villa Regina encontró a una niña de cinco años sola en la calle, temblando de frío. El estremecedor relato, generó conmoción en la localidad. Desde la Policía de Río Negro y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), detallaron qué hacer y cómo actuar ante estas situaciones.

Paula, una vecina de Regina, vivió una experiencia que la impactó profundamente. Mientras se dirigía a su casa después de cenar con amigas, encontró a una niña de aproximadamente cinco años temblando de frío en la calle Martín Fierro. «Mi nena divisa algo que estaba temblando y me dice ‘mamá, es un perrito’«, contó. En ese momento, las temperaturas marcaban -7°C .

Al acercarse, se dio cuenta de que no se trataba de un animal sino de una niña pequeña, sola y temblando de frío. «Automáticamente la tomé en mis brazos y la llevé al asiento trasero de mi auto. La niña estaba en un solo llanto, temblando, pálida y con las manos heladas», explicó.

Desde el Senaf indicaron a Diario RÍO NEGRO que para denunciar este tipo de situaciones, se puede llamar al 102 o acercándose a la sede más cercana. «La línea se especializa en la escucha, contención, orientación y asesoramiento a niñas, niños y adolescentes».

Desde la entidad, señalaron que la línea está vigente desde 2020 y que se realizan de forma anónima. «Las llamadas una vez recibidas son trabajadas desde las distintas áreas de la SENAF y, en caso de ser necesario, son derivadas al 911 por urgencias o, a otros organismos públicos para alcanzar una resolución, en el marco del Sistema Integral de Derechos», aseguraron.

Por otro lado, desde la Policía de Río Negro, detallaron que también se puede denunciar llamando al 911 o llamando a cualquier teléfono de las unidades policiales.

Encontró a una nena de 5 años en plena calle y muerta de frío, en Regina: investigación y respuesta de las autoridades

A raíz de este incidente, Diario RÍO NEGRO confirmó que se inició una investigación y se realizaron una serie de reuniones que involucran a la comisaría de la Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y otros organismos.

Paula expresó su frustración por «la falta de acción inmediata por parte de las autoridades» y deseó que se realice una investigación exhaustiva.

«Creo que Senaf debería haber intervenido inmediatamente cuando llamé. Deberían haber llevado a la niña al hospital para revisarla. Hasta el momento, no se ha hecho ninguna pericia, y no sé qué va a pasar hoy lunes. Es como si hubiera un teléfono descompuesto entre ellos«, criticó Paula.

Ante la falta de accionar y fallas en el protocolo, la mujer expuso la situación en redes sociales sobre el hallazgo de la niña generó una ola de solidaridad y preocupación en la comunidad.

Contó que recibió numerosos mensajes de apoyo y ofertas de ayuda para la niña. «La gente se ha solidarizado mucho. Quieren donar ropa y juguetes para la niña. Estoy viendo cómo organizar un punto de encuentro para recibir las donaciones», comentó.

«Un niño no puede estar pasando por situaciones de maltrato, ya sea por su mamá, papá o cualquier otro vínculo. Hay que denunciar, existen las denuncias anónimas y se pueden realizar desde un teléfono o acercándose a alguna unidad. Insistan y háganse escuchar porque el maltrato infantil es un delito y es imperdonable«, enfatizó Paula.

«Siempre tengo la costumbre de agarrar la calle Brown para llegar a mi casa, pero ese día doblé en Martín Fierro. No sé, quizás fue Dios o el universo que quiso que yo encontrara a esa criatura. Sin mentir, sus pelitos estaban escarchados y mi auto marcaba menos siete grados en ese momento. No sé qué hubiera pasado si no la encontrábamos«, reflexionó .

Paula concluyó la entrevista confirmando que va a acompañar a la niña hasta el último momento donde la Justicia designe donde irá a parar. «Quiero asegurarme de que esté bien y que reciba el cuidado que necesita«, afirmó.