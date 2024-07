El caso de la nena hallada «muerta de frío» en Regina: «La policía nos debería haber convocado», dijeron desde la Senaf

El caso de la niña de cinco años que fue hallada temblando de frío en Regina sigue generando repercusiones. La vecina que halló a la pequeña y alertó a las autoridades criticó duramente la “lenta respuesta de la policía”. Ahora desde la Senaf confirmaron que no fueron convocados por las autoridades policiales, sino que se enteraron del caso por las redes.

Diario Río Negro dialogó con la secretaria de la Senaf, Laura Demarco que señaló que los uniformados policiales intervinieron y resguardaron a la niña. Sin embargo aclaró que no convocaron a la Senaf.

“Nosotros nos enteramos por una publicación, y a partir de eso nos pusimos en contacto con la comisaría para ver qué había sucedido y por qué no nos habían llamado”, indicó.

“Deberían habernos convocado en una situación como esa, sin duda, deberían haber llamado a la guardia, y en paralelo a lo mejor haber convocado a los equipos de salud que corresponden para garantizar y revisar que la nena estuviera bien”, agregó.

Igualmente la funcionaria destacó que los uniformados policiales intervinieron en el caso y que resguardaron a la pequeña.

Demarco indicó que luego de que tomaron conocimiento por las redes del caso empezaron a trabajar inmediatamente. “El mismo domingo nos pusimos en contacto y fuimos y vimos a la niña. Ayer también estuvimos trabajando con ella y con su entorno, la niña está bien”, remarcó.

Encontró a una nena de 5 años «muerta de frío» en Regina: el reclamo de la vecina que la socorrió

La vecina llamada Paula contó que se preocupó mucho por la niña cuando la encontró en la calle y decidió darle resguardo en su hogar para luego llamar al 101 y pedir ayuda.

Sin embargo, para ella la respuesta de la policía fue lenta y se llevó una gran desilusión. «Me dijeron que iban a avisar a la comisaría de la familia y que me quedara esperando a que se acerque un patrullero. Cuando llegaron, manifestaron que la Unidad de la Familia no había querido tomar el caso. Ahí fue cuando reaccioné mal, les dije que no podía ser que me dijeran eso con una nena sola y sin saber qué le pasó», comentó.

Después de unos cuantos minutos, la madre de la niña llegó al lugar, pero estaba en un estado que Paula describió como «desesperada y desorientada». «Nos dimos cuenta que la mamá tiene problemas mentales y dificultades en el habla. Lo único que pudo indicar es cómo llegar a la casa de su madre, que es la abuela de la niña», dijo.

Finalmente, tras una espera prolongada en la que permanecieron en la calle con la niña y la madre, la policía decidió llevar a la niña a casa de su abuela. Paula continuó acompañando a la nena y expresó su deseo de seguir el caso hasta que la Justicia determine una solución adecuada para la pequeña.