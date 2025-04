¿Cómo estará el clima en Neuquén y Río Negro esta semana?: a prepararse para un feriado complicado

Empezó la última semana de abril y desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas dieron a conocer el pronóstico extendido para los próximos días. El días más complicado será el jueves 1 de mayo en el inicio del fin de semana largo.

Según indicó la AIC, para la zona del Alto Valle se espera un inicio de semana tranquilo con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 22°C. Los vientos serán leves y los cielos se mantendrán despejados durante las primeras horas.

Para el martes y miércoles la situación será similar con mínimas de 11°C y máximas de 25°C.

El jueves será uno de los días más complicado debido a la llegada del viento, que alcanzará rafagas de hasta 55km/h. Para el viernes los vientos disminuirán y las temperaturas presentaran mínimas de 9°C. El sábado la jornada será similar y no presentará grandes variaciones.

El pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿se acerca la nieve otra vez?, esto pasará en el feriado del 1 de mayo

Desde la AIC informaron que la semana, en la cordillera de Neuquén y Río Negro, iniciará con temperaturas moderadas a bajas. Las máximas durante los primeros tres días no superarán los 15°C y las mínimas se mantendrán cercanas a los 2°C. Los vientos no serán de gran intensidad.

En Bariloche, para el 1 de mayo (jueves) se esperan fuertes ráfagas de viento que superarán los 70 km/h y mermarán durante la tarde. El viernes la máxima será de 8°C siendo este el día más fresco de la semana. El sábado las lluvias ganarán protagonismo y será una jornada marcada por la inestabilidad.

Para San Martín de los Andes el pronóstico es similar, la semana contará con un lunes y martes templados.

Las temperaturas oscilarán entre los 0°C y los 14°C con cielos cubiertos. Para el miércoles, sobre todo por la tarde, se espera el regreso de nevadas débiles y ráfagas de viento que superarían los 30 km/h. Estas condiciones se mantendrán el jueves feriado.

El viernes y sábado volverán los días tranquilos, con temperaturas que presentaran mínimas de -1°C y máximas de 7°C.