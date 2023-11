Cómo sigue el sobreviviente del choque en la Ruta 151, su pareja murió mientras viajaban a Neuquén

El único sobreviviente del brutal choque frontal protagonizado por un camión y un auto sobre la Ruta 151, en cercanías de Catriel, sigue en grave estado. Su pareja una mujer de 63 años murió poco después de ser trasladada al hospital local.

Fuentes de Salud revelaron el viernes por la noche a Diario RÍO NEGRO que el hombre de 72 sufrió «traumatismo de tórax y abdomen» y que había sido derivado a Cipolletti. El cuadro del sobreviviente es severo razón por la cual se evaluó en las primeras horas del sábado el traslado a Buenos Aires, de donde es oriunda la pareja y donde el hombre había prestado servicio a una fuerza de seguridad federal.

El camionero, en tanto, quedó vinculado a una investigación ya que las pericias coincidieron con lo que testigos y él mismo declaró instantes después de producirse el choque, este viernes cerca de las 15. El camión se cruzó de carril y el Citröen no pudo evitar el fatal impacto.

El conductor del vehículo de transporte había dicho a medios locales que llegaron hasta el punto del accidente que “los pozos me sacaron el volante de las manos y el camión se me fue”. Esto fue duramente negado por otras familias que viajaban con las victimas en otros vehículos y vieron la trágica secuencia. «No se puede creer como se cruzó el camión. No hay excusas. Un camionero no puede decir lo que dijo», dijo uno de los amigos de la pareja que eran parte del viaje hacia la cordillera de Neuquén.

La información recolectada complica al camionero en tanto si bien la Ruta 151 se encuentra en pésimas condiciones, casualmente ese tramo en el sector conocido como «El Ceferino» no tiene la cantidad de pozos que se pueden ver en otros tramos del camino.

El camión un Mercedes Benz perteneciente a una empresa de logística se dirigía desde Añelo (Neuquén) hacia General Acha (La Pampa).