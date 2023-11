Murió una mujer en un choque frontal en la Ruta 151: su pareja está grave, ambos viajaban a Neuquén

Un impactante choque frontal dejó a una familia herida en la Ruta 151 en Catriel. Los protagonistas fueron un camión y un vehículo con ocupantes que viajaban de Buenos Aires a Neuquén. Producto del impacto los ocupante del vehículo menor debieron ser rescatados de entre los hierros y derivados de urgencia al hospital local. En grave estado.

Fuentes del hospital de Catriel confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la mujer (63) perdió la vida en la institución donde había ingresado con «politraumatismo grave y traumatismo de cráneo». En tanto que el hombre (72) fue derivado con «traumatismo de tórax y abdomen» al hospital de Cipolletti.

Bomberos Voluntarios de Catriel brindaron detalles a este medio. «Una pareja de entre 60 y 70 años fue rescatada con heridas de consideración en un operativo que duró al menos media hora».

El choque se registró minutos antes de las 15, en el kilómetro 130 cerca del sector conocido como «El Ceferino». El camión un Mercedes Benz perteneciente a una empresa de logística se dirigía desde Añelo hacia General Acha, en instancias en las que se cruzó de carril, impactando de frente con el auto marca Citröen.

El camión involucrado. Foto: Info 24

El medio local Info 24 aseguró que las víctimas viajaban a Neuquén y entrevistó al camionero que resultó ileso. El hombre alegó que el estado de la ruta fue lo causó que pierda el control. “Los pozos me sacaron el volante de las manos y el camión se me fue”, expuso tras el choque.

Dos matrimonio que acompañaban a los heridos en otro vehículo desmintieron en el mismo medio la versión del chofer. «No se puede creer como se cruzó el camión. No hay excusas. Un camionero no puede decir lo que dijo. La ruta no está buena pero lo que dice no es verdad. O se durmió o se distrajo, que diga la verdad”, acusaron.

El camionero no tuvo mayores heridas. Quedó demorado y puesto a disposición de la justicia.