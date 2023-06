Compartir vida: cómo se están utilizando la inteligencia artificial y las redes sociales para incrementar las donaciones de sangre

Cada vez más contemplamos y participamos del mundo a través de las redes sociales. A la par, la inteligencia artificial conquista ámbitos de lo más diversos en los que a veces suscita temores, conspiraciones y sospechas de malas intenciones. Pero ¿podemos hackear el discurso y usar las redes y la inteligencia artificial a nuestro favor? Existen grupos de personas que demuestran que sí podemos y que, si bien reconocen que las tecnologías no están desprovistas de intereses, es posible dotarlas de solidaridad y aprovecharlas para beneficio de muchos, por ejemplo, para que haya suficiente suministro de sangre en los hospitales y más donaciones.

Intervención por Marisol Echarri.

Tal es el caso de la ONG argentina Dale Vida que, en línea con iniciativas similares a nivel global, vuelca sus esfuerzos a las redes sociales y al desarrollo de una aplicación para celulares pionera en América Latina. La app permite que el usuario acceda a la información sobre dónde, cómo y cuándo donar sangre.

“La sangre es un recurso único para salvar vidas, pero sólo el cuerpo humano la produce, no se fabrica de forma artificial. En la Argentina aún hoy se obtiene, fundamentalmente, de familiares y amigos de los enfermos. Hay una escasa cantidad de donantes voluntarios debido a la falta de información y campañas de concientización sobre la importancia de este acto solidario”, introduce Valeria Torrecilla, voluntaria de la ONG.

Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, una oportunidad para reconocer las iniciativas a nivel global que, como Dale Vida, logran incrementar el suministro y salvar vidas, así como los desafíos de aplicarlas en la Argentina. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las consecuencias de la escasez de donaciones pueden ser graves, dado que “son indispensables para las intervenciones de cuidados intensivos, así como la reducción de la mortalidad materna por hemorragia posparto, el tratamiento de la anemia en los niños y la lucha contra enfermedades no transmisibles como el cáncer y la insuficiencia renal”.

Así todo, tal como contamos en esta nota, en nuestro país se precisaría que entre el 8 y el 10 % de la población donara sangre para abastecer la demanda, aunque la proporción actual está alrededor del 1,5 % (según datos de la empresa privada de salud OSDE). Además, como señala Torrecilla, los sistemas de donaciones se basan mayormente en la captación de donantes por parte de los familiares de aquellas personas que están en tratamiento o internadas, y no en garantizar el abastecimiento de un banco para todo aquel que lo necesite.

En este sentido, este 14 de junio la división panamericana de la OMS destaca que donar sangre periódicamente es vital para crear un suministro seguro y sostenible de sangre y productos sanguíneos, como el plasma, para que puedan estar siempre disponible en todo el mundo, y “que todos los pacientes que lo necesiten puedan recibir tratamiento oportunamente”.

Silvia Arreghini, fundadora y presidenta de Dale Vida y Daniel Campomenosi, artista padrino de la organización, donante voluntario de sangre y colaborador. (Imagen: gentileza Valeria Torrecilla)



Casos de éxito

Entre tantas otras, la pandemia de COVID-19 generó dos tendencias globales: un aumento en el uso de redes sociales y una disminución en la cantidad de donantes voluntarios. El Centro Nacional de Transfusión de Sangre de Senegal (CNTS) tomó nota de ambas y estableció una asociación con Facebook para ayudar a los bancos de sangre a conectarse con donantes de manera más efectiva, a través de una página en la que también se puede aprender sobre cómo es el proceso de extracción. Además, replicaron el enfoque en Twitter y concretaron eventos de donación.

La iniciativa fue respaldada por la OMS: “Al comienzo de la pandemia, las donaciones de sangre de Senegal se desplomaron en un 75 %. La campaña en las redes sociales de la CNTS ha ayudado a que esas cifras se recuperen a una tasa del 10 % año tras año. Entre 2020 y 2021, las donaciones aumentaron un 11 %”, destacó el organismo internacional.

En Kenia ocurrió otro caso de éxito. Facebook y el Ministerio de Salud se dieron cuenta de que las personas acudían a la red social para buscar donantes para personas que necesitaban una transfusión, por lo que desarrollaron con inteligencia artificial una función llamada the blood donations, que permite a todos los usuarios de entre 18 y 65 inscribirse como voluntarios y recibir notificaciones cuando los centros de salud cercanos necesitan de su colaboración. Entre 2017 y 2020, 70 millones de personas se registraron, informó el medio local Nation.

En Nigeria, por su parte, la ONG Jela’s Development Initiatives lanzó J Blood Match, un bot de inteligencia artificial para Telegram y Facebook Messenger que “conecta a donantes de sangre voluntarios no remunerados con destinatarios coincidentes en el punto de necesidad”, según describe el medio Social Voices. ¿Cómo funciona? La persona se registra y recibe la notificación si es compatible con los datos proporcionados por otro usuario que solicitó donantes, ya sea para él mismo o un tercero.

La fundadora de la herramienta Angela Ochu-Baiye supo del problema de la escasez en primera persona. En 2008 tuvo una cirugía de emergencia, pero el hospital no tenía suministros. Logró sobrevivir mientras los médicos manejaban su condición, por lo que una vez recuperada se puso al frente del desarrollo, admitiendo que “muchas mujeres no fueron tan afortunadas”. Luego, gracias a su tarea para aumentar las donaciones de sangre, Ochu-Baiye fue reconocida por el Departamento de Estado de EE. UU. y The Guardian la incluyó entre las 100 mujeres más inspiradoras de Nigeria.

En relación a cuán eficaz resulta usar redes sociales e IA para aumentar el número de donantes de sangre, un estudio publicado en Social Science & Medicine en diciembre del 2022 evaluó la relación entre una herramienta de Facebook de donación voluntaria y cuatro bancos de sangre importantes de Estados Unidos que cubren 363 centros de recolección en 46 estados y Washington DC. Al rastrear el impacto de marzo a septiembre de 2019 observaron que se logró un aumento del 4 % en las donaciones (incremento de 0,55 donaciones por establecimiento por día) y en un 19 % en los donantes primerizos. “Estos aumentos significativos, especialmente de los donantes primerizos, demuestran que las plataformas de redes sociales pueden desempeñar un papel importante en el fomento de comportamientos prosociales fuera de línea que benefician la salud y el bienestar de las sociedades de todo el mundo”, concluyeron los investigadores de Universidad de California, la Universidad de Fordham (EE.UU.) y Facebook.

No obstante, tal como aclaró Bernard Appiah, profesor de salud pública en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos, quien ha estudiado el uso de las redes sociales para aumentar esta acción solidaria, “hasta el momento, las estrategias de reclutamiento que se están implementando a nivel mundial han ayudado a abordar las crisis en el suministro de sangre, pero se necesitan más estudios para probar su efectividad. Además, los factores socioculturales podrían afectar el éxito de tales intervenciones y, por lo tanto, los países deberían ser creativos al usar aspectos de la cultura para atraer a las personas a los donantes de sangre nuevos y actuales a donar más sangre”.

Captura de pantalla de la app Dale Vida. La aplicación concientiza sobre donación de sangre, permite aprender con un juego y, fundamentalmente, cuenta con información geolocalizada sobre lugares para donar.



Dale Vida en la Argentina

Dale Vida es una asociación civil sin fines de lucro cuyo fin es informar y alentar a las personas a donar para incrementar el número de voluntarios para que los hospitales estén siempre abastecidos (principalmente trabajan con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires). Por este motivo, desarrollaron la app que lleva el nombre de la ONG, una herramienta con el fin de educar, promover y difundir la cultura de la donación voluntaria, altruista y habitual de sangre.

“Vimos que es necesario facilitar a los donantes el proceso de hacer este acto solidario que ayuda a los médicos a salvar vidas. Por eso, la aplicación provee información actualizada para orientar a los donantes y potenciales donantes, una solución simple y ágil para una problemática urgente. Funciona como un canal de comunicación directo con la comunidad para informar y crear conciencia sobre su importancia”, relata Torrecilla, que se encarga de todo tipo de actividades en la ONG, desde la coordinación general de los programas a la generación de contenido para redes sociales.

Además de tener un calendario para registrar las donaciones, una lista de los lugares cercanos para ir a donar, un listado de preguntas frecuentes para despejar cualquier tipo de duda y un juego interactivo para aprender sobre el tema, el plus de Dale Vida es que la información está geolocalizada y personalizada, señala Torrecilla. Dependiendo de variaciones personales como género, edad, última fecha de donación y el tipo de sangre, el donante puede activar las notificaciones de alerta sobre eventos de donación de acuerdo a la ubicación. Funciona en cualquier sitio del país.

La aplicación fue desarrollada por un equipo de voluntarios profesionales de programación y diseño, quienes siguen colaborando con Dale Vida. En total, alrededor de 20 personas participan de forma permanente en la organización, pero son más de 30 si se cuentan los colaboradores de eventos esporádicos. Por otro lado, Dale Vida cuenta con socios estratégicos que la apoyan con donaciones económicas a lo largo del año: parte de esos fondos se destinan a seguir mejorando la app.

“El desafío actualmente es avanzar en las actualizaciones y prestaciones, seguir haciendo de esta herramienta un valioso y atractivo canal de comunicación con donantes. Para ello, requerimos que empresas e instituciones amigas nos sigan acompañando en este emprendimiento tecnológico y, por supuesto, del valioso equipo de técnicos y diseñadores voluntarios que han sido fundamentales para el logro de nuestra app”.

A corto plazo, Dale Vida apunta a implementar la adaptación al sistema operativo de Apple, la puesta en marcha de un sistema de alertas sobre jornadas y eventos de donación y las notificaciones para usuarios donantes regulares. “Estamos muy contentos de anunciarlo en junio, un mes tan relevante para nuestra misión”, cierra Torrecilla.

Requisitos y a dónde acudir

“A la sangre la fabricamos sólo nosotros, no se produce artificialmente, no hay innovación científica ni tecnológica que pueda reproducir las funciones de estas células tan precisas y tan preciosas a la escala que nosotros la necesitamos”, expuso Silvina Kuperman, pediatra, especialista en hemoterapia e inmunohematología y directora del Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital de Pediatría Garrahan en una charla TED. Y agregó: “Pero hay una buena noticia, somos muy eficientes produciéndola. Somos una máquina de vida en vida. Sin pensarlo, sin esfuerzo, nuestro cuerpo es una fábrica. Producimos algo muy valioso y podemos hacerlo circular”.

La extracción lleva menos de 10 minutos y los principales requisitos para donar sangre son:

-Pesar más de 50 kilos.

-Tener entre 16 y 65 años.

-Que hayan pasado seis meses desde la realización del último tatuaje.

-Donar con un intervalo mínimo de dos meses, los varones pueden donar hasta cuatro veces en un año y -las mujeres, tres.

-No estar cursando un tratamiento con antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina.

Podés consultar otros criterios en esta página del Hospital de Pediatría Garrahan.

Además de la app Dale Vida, en esta página, producida por la ONG Donarg, podés ver cuáles son los puntos de donación en la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta del Ministerio de Salud de la Nación podés acceder a un mapa de lugares para donar en todo el país.

