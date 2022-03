Con un gran gesto del Chaqueño Palavecino, Comallo se prepara para celebrar el aniversario y la Cordialidad

Después de dos años la comunidad de Comallo se prepara para celebrar la XXI edición de la Fiesta Provincial de la Cordialidad, con una nutrida grilla de artistas, en la que se destaca El Chaqueño Palavecino y Los Nombradores del Alba.

Este evento, que se enmarca en los festejos por el 104 Aniversario de esta localidad de la Región Sur rionegrina, volverá a desarrollarse ante el gran avance del cronograma de vacunación contra el COVID-19 y el marcado descenso de contagios.

La tradicional fiesta le rinde homenaje al hombre de campo y sus costumbre y resalta una de las grandes cualidades de los vecinos de pueblo y la zona, como lo es la cordialidad.

Las destrezas criollas generan gran atracción. Foto: archivo.

“Estamos entusiasmados con esta nueva edición de la fiesta y con el aniversario. Hay mucha expectativa en la gente, ganas de volver a juntarse, a compartir y a celebrar después de estos dos años de pandemia que han sido muy difíciles para todos. Sabemos que nuestra fiesta tiene muy buena fama y por eso esperamos la visita de mucha gente” señaló el intendente de Comallo Raúl Hermosilla.

En cada edición, la localidad recibe a miles de visitantes que llegan atraídos por el gran nivel de destrezas criollas, los espectáculos musicales y la calidad de su gente.

En esta nueva edición, la figura central será el Chaqueño Palavecino, quien tuvo un gran gesto con la organización al reconocer la parte del cachet cobrado en el 2020, cuando la fiesta debió suspenderse por la situación sanitaria.

En este sentido el jefe comunal recordó que el Chaqueño actuó en Comallo hace cuatro años, en los festejos del centenario de pueblo y, ante el pedido de la gente se lo volvió a contratar para el 2020. “Como no pudo venir por la pandemia, nos volvimos a comunicar con él y nos sorprendió. Tuvo una muy buena actitud, porque no solo nos reconoció el anticipo que le habíamos pagado en aquella oportunidad, sino que además actualizó a los valores actuales. Tenemos que pagarle una mínima diferencia de lo que es su cachet.. Nos dijo que quería cumplir con aquellas fiestas en las que se lo había contratado y no pudo actuar. Para nosotros es muy bueno” afirmó.

Por el escenario del campo de doma pasarán grandes artistas. Foto: archivo.

Si bien la fecha fundacional de Comallo es el 30 de marzo, por una cuestión organizativa las autoridades municipales han trasladado los festejos para el 1, 2 y 3 de abril, junto a la Fiesta de la Cordialidad.

Este evento cultural y social, incluirá durante los tres días, desfile de carrozas, concurso de tortas fritas y de hacheros, un paseo criollo y un festival de doma con el “desafío de los pueblos de la Línea Sur” y el campeonato de jineteada “rumbo a Jesús Marías 2023”.

La grilla de artista incluye al Chaqueño Palavecino, Los Nombradores del Alba, Grupo Chipote, Leonardo Miranda, Amor Amor y Granizado, entre otros.