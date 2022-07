Con videos irónicos, los vecinos del este de Bariloche reclaman por constantes inundaciones

Cansados de esperar soluciones para evitar la constante inundación de dos cuadras de la calle La Florida en el barrio Las Victorias, los vecinos afectados difundieron videos irónicos sobre la condición de ese sector. En el primero, se puede ver a un hombre pescando en medio de la calle, rodeado por las viviendas. En el segundo, una persona se traslada en una canoa por el mismo lugar.

Los inconvenientes se remontan al 2004 en cada invierno, con cada tormenta, simple lluvia o nevada. Pero después de la caída de cenizas del volcán cordón Caulle Puyehue, la situación se agravó.

Con las lluvias de los últimos meses, los vecinos insistieron con algún tipo de respuesta. «Ahora están trabajando los camiones que son como aspiradoras y chupan el agua, pero estamos cansados de vivir así. Todos estos años hemos reclamado y no hay manera de que lo solucionen», dijo Ana María, una vecina de la calle La Florida, que conecta el barrio Las Victorias con Altos del Cóndor. Por ese sector, pasan los colectivos.

La mujer aclaró que tiene 72 años y ante cada lluvia, no puede moverse de su casa. «Pagas impuestos como todos y nadie hace nada. Ni siquiera la junta vecinal. Nos dicen simplemente que tienen que hacer la obra, pero seguimos esperando», señaló.

Más allá de la imposibilidad de transitar por ese lugar, la mujer advirtió que hay vecinos «muy castigados ya que el agua ingresa a las viviendas. Otro tiene el medidor de gas bajo el agua». Hay, al menos, seis casas afectadas.

Coco, otro vecino, aseguró que el problema «se agrava año tras año porque el agua no tiene salida. Antes atrás del barrio todo era campo y lo que llovía lo absorbía el terreno; ahora se hizo el barrio Altos del Cóndor y con las casas ya no se reabsorbe. No hay manera de bajar los niveles de agua». Cuestionó que «las obras de infraestructura que se necesitan para hacer pluviales están demorando demasiado«.

Fabián, otro vecino damnificado, aseguró que «a través de los videos, encontramos un manera de protestar sin nombrar ni ofender a nadie. Sin buscar pleitos. Hay gente que la pasa muy mal. Algunos cortan rutas, otros prenden gomas, otros tocan redoblantes. Nosotros encontramos una manera de reflejar nuestro disconformidad haciendo estos dos videos«.